Simona Halep e cu Gică Hagi la Paris: ”A fost idolul meu în viață!”

La primul antrenament din Franța, înainte de debutul la Roland Garros (26 mai-9 iunie), Simona Halep a apărut cu un tricou al echipei FC Viitorul, având pe spate numele ”Regelui” Gică Hagi.

”De la Roland Garros le transmit toată susținerea mea jucătorilor echipei FC Viitorul și lui Gheorghe Hagi pentru finala Cupei României!”, a dezvăluit, miercuri, Simona Halep pe un site de socializare, motivul pentru care a participat la ședința de pregătire cu acest inedit echipament.

Faptul că Halep a ”mers” cu Hagi la Paris nu a scăpat celor de la WTA, care au trimis, în glumă, un mesaj pe Twitter: ”Avem următorul jucător al celor de la FC Viitorul aici?”.

Do we have a future @ViitorulFC player on our hands?@Simona_Halep dons their jersey as she takes in a practice at @rolandgarros ⬇️ pic.twitter.com/Y1tk8vdIRi

— WTA (@WTA) May 21, 2019