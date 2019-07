Simona Halep este optimistă înaintea meciului cu Victoria Azarenka din șaisprezecimile turneului de la Wimbledon: “Sunt puternică, știu ce am de făcut”

Simona a trecut două hopuri (Sasnovici, 6-4, 7-5, și Buzărnescu, 6-3, 4-6, 6-2), dar mai are de făcut încă cinci pași uriași. Azarenka se anunță o nucă tare.

”Pot să spun că mă aștept la un meci dificil. E o jucătoare solidă, care lovește puternic mingea, dar am încredere. Am câștigat împotriva ei acum doi ani chiar pe iarbă, la Wimbledon. Sunt pregătită, sunt puternică și știu ce am de făcut. Ea nu joacă foarte plat, dar e extrem de agresivă. Vreau să câştig, cum vreau să câştig orice partidă. Partea mentală va fi decisivă, dar e important să fiu tare pe picioare, pentru că ea loveşte foarte tare. Nu trebuie să mă duc în spate, deoarece n-o să am prea multe șanse. Serviciul e important”, a afirmat Halep, semifinalistă la Wimbledon în 2014.

Willander: ”Va fi un meci mare”

Azarenka este în mare formă. Dubla campioană de la Australian Open (2012, 2013) a atras atenția specialiștilor după victoriile din tururile anterioare, cu Alize Cornet (6-4, 6-4) și cu Ajla Tomljanovic (6-2, 6-0).

”Simona Halep nu îşi dorea atât de repede o astfel de dispută. Avem două jucătoare care au un joc destul de similar din multe puncte de vedere. Aş spune că Azarenka are o experienţă superioară, a jucat mult mai multe partide mari decât Halep. Va fi un meci mare, unul pe care Azarenka îl aşteaptă de mult timp, va profita de orice ocazie care i se iveşte. Dacă Azarenka va face totul cum trebuie, are o şansă reală să se impună”, a analizat Mats Willander, la Eurosport, duelul fostelor lidere mondiale.

Halep: ”Sunt încă motivată”

Simona Halep spune că este aptă din toate puncte de vedere și foarte motivată. ”Sunt ok, nu am probleme la gleznă, vedem pe parcurs. Mă simt din ce în ce mai bine. Simt că sunt în creștere. Mă simt încrezătoare pe teren și puternic din punct de vedere mental. Vă asigur că încă sunt motivată, muncesc din greu şi vreau să câştig fiecare meci. Dar vreau să fiu mai liniştită, ca persoană. Asta am vrut să spun când m-am referit că este un an liniştit. Engleza mea nu e atât de bună când vreau să traduc ceva din română”, le-a explicat Halep jurnaliștilor britanici, care au interpretat că Simona nu se mai concentrează la maximum pe obiectivele sale.

În optimi, Halep ar putea da peste senzația Cori Gauff, 15 ani, care a eliminat-o și pe Rybarikova, după ce în turul 1 a învins-o pe Venus Williams.

200.000 de euro este premiul pentru calificarea în optimi. Învinsa rămâne cu un cec de 124.000 de euro. Campioana ia 2.619.000 de euro

2 titluri de Mare Șlem are Azarenka, ambele la Australian Open (2012, 2013)

1 titlu de Mare Șlem are Simona Halep, la Roland Garros (2018)

