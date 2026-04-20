PSD va menține presiunea

Ruptura provocată de PSD marchează începutul unui joc de putere extrem de volatil. Dacă Ilie Bolojan alege demisia, scena politică se resetează, oferind PSD șansa de a prelua inițiativa și de a impune un nou premier.

Totuși, refuzul demisiei împinge România spre o guvernare „la supraviețuire”: un cabinet fragil, obligat să negocieze fiecare proiect de lege într-un Parlament fără o majoritate stabilă.

„Criza politică deschisă de retragerea sprijinului PSD este începutul unui joc de putere complicat. Dacă premierul demisionează, lucrurile se pot rearanja rapid, cu PSD încercând să impună un nou premier. Dacă refuză, scenariul cel mai probabil, apare un guvern fragil, fără majoritate clară, care negociază fiecare decizie”, afirmă Gabriel Bădescu.

Situația se complică și mai mult deoarece PSD are nevoie de aliați pentru a depune o moțiune de cenzură. În acest caz, spune Gabriel Bădescu, „este important pentru PSD este să nu piardă și mai mult teren în favoarea AUR, în perioada următoare. De aceea, este posibil să prefere menținerea presiunii fără a forța imediat căderea guvernului”.

Președintele Nicușor Dan, pionul-cheie

Dacă guvernul cade, rolul central revine președintelui, Nicușor Dan. Prof. Bădescu arată cum vor decurge lucrurile:

„Un scenariu discutat este ca acesta să propună mai întâi un candidat inacceptabil pentru PSD, apoi să revină cu Bolojan, sugerând că alternativa sunt alegerile anticipate. Problema este că anticipatele nu sunt automate, iar partidele știu asta și pot amâna, sau construi alte majorități. Astfel, variantele alese vor depinde de cât de credibilă este amenințarea președintelui. Tot procesul va fi influențat și de evoluția opiniei publice: creșteri pentru Bolojan, perceput ca o victimă, sau pentru PSD, care se prezintă drept inamicul austerității”.

Un lucru e sigur: impact economic sever

Dincolo de jocurile de putere, impactul economic sever este sigur, iar factura pe care o vor plăti românii pentru criza politică este uriașă, avertizează Gabriel Bădescu.

„Singurul lucru cert vor fi costurile economice ale incertitudinii: investițiile vor fi amânate, piețele mai prudente, iar reformele vor fi blocate. La nivel de imagine, România riscă să pară instabilă exact într-un moment în care predictibilitatea contează pentru fonduri europene și credibilitate externă”, susține Gabriel Bădescu.

Ilie Bolojan a anunțat că nu demisionează

PSD a decis pe 20 aprilie să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, liderul guvernului susținut de PSD, PNL, USR și UDMR. Evenimentul, intitulat „Momentul adevărului”, a început la ora 17:00 în Parlament, unde aproximativ 5.000 de delegați din întreaga țară au votat în privința ieșirii partidului din coaliția de guvernare.

Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni seară, 20 aprilie, că el nu își va da demisia pentru că are o responsabilitate față de români, în urma mandatului preluat în iunie 2025. Afirmațiile au fost făcute la două ore după ce PSD i-a retras sprijinul politic.

În aceste condiții, potrivit informațiilor Libertatea, până la ședința de Guvern de joi, 23 aprilie, cei 6 miniștri social-democrați își vor da demisia. Anunțul va fi făcut cel mai probabil miercuri, 22 aprilie.



