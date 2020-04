De Iulian Budușan,

Campioana de la Wimbledon se arată extrem de pesimistă: nu crede că va mai juca tenis în 2020, scrie CNN.

„Nu am ieşit deloc din casă. Eu sunt o persoană care ia foarte în serios aceste lucruri şi am emoţii. Carantina a fost strictă aici în România, am avut armata pe străzi şi nu am avut voie să ieşim afară”, a spus ea pentru CNN.



„A fost o situaţie înspăimântătoare aici în România. Încerc să nu citesc prea mult sau să privesc prea mult la ştiri pentru că mă îngrijorez. Prefer să ajut atunci când pot. Şi să-mi joc rolul meu, adică să stau în casă, să fiu pozitivă şi puternică” a mai spus Simona Halep. Campioana de la Wimbledon a donat echipamente medicale spitalelor din Constanţa şi Bucureşti luna trecută.



Simona Halep nu e optimistă în privinţa reluării sezonului de tenis. Turneul de la Roland Garros a fost reprogramat pentru luna septembrie, însă Simona nu e optimistă că acesta se va desfăşura. „Dacă vom juca tenis în septembrie înseamnă că am câştigat deja, pentru că asta înseamnă cu ameninţarea virusului a trecut. Dar putem doar să visăm să mai jucăm un Grand Slam în acet moment, dar eu sprijin această idee şi abia aştept să joc tenis din nou, dacă acest lucru va fi posibil”.



„E ciudat să nu ştii când vei putea să joci din nou tenis. Pe ce suprafaţă vom mai juca? În ce ţară? Nu există răspunsuri acum, aşa că e dificil să ţi faci un plan”, a mai spus Simona.



Ea le-a povestit americanilor şi ce va face dupa 15 mai, când se va ridica starea de urgenţă şi va putea să iasă din casă. „Cu siguranţă o să merg la un restaurant şi o să comand desertul meu favorit”.

Citeşte şi:

Simona Halep, după ce va trece criza de coronavirus: ”Ar trebui să ne concentrăm pe turneele majore”

Andy Murray crede că a avut COVID-19. “M-am simțit cam rău două, trei zile”

Cum vede Roger Federer ieșirea tenisului mondial din criza provocată de pandemia de Covid-19

GSP.RO Un fotbalist celebru: „Sunt banii mei și nu donez nimic, că doar n-am adus eu virusul în țară!”