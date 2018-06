Simona Halep l-a urmărit pe Rafael Nadal. ”Numărul 1 mondial uitându-se la numărul 1 mondial”.

Simona Halep n-a putut să stea, vineri, când a avut zi de pauză, departe de terenul de tenis.

După conferința de presă dinaintea finalșei cu Slone Stephens, liderul 1 WTA a mers la arena Philippe Chatrier, pentru a urmări semifinala dintre Rafael Nadal (1 ATP) și Juan Martin del Potro (6 ATP).

”Numărul 1 mondial uitându-se la numărul 1 mondial”, a notat WTA pe un cont de socializare.

A World No.1 watching a World No.1…@simona_halep takes her seat for the @RafaelNadal @delpotrojuan match.#RG18 pic.twitter.com/q4cNYTvgE3

— Roland-Garros (@rolandgarros) 8 iunie 2018