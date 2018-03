Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) a fost lăudată de antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou. Acesta este impresionat de progresele vizibile în jocul reprezentantei noastre, în ciuda eliminării premature de la Miami (turul al treilea).

“Dubla” Indian Wells – Miami a fost una dezamăgitoare pentru fanii Simonei Halep, care și-au văzut favorita învinsă de adversare mult mai slab clasate. Cu toate acestea, Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, apreciază saltul calitativ din jocul româncei, căreia i-a găsit o singură hibă: serviciul.

“Trebuie să continue să facă ceea ce face acum. A jucat un tenis foarte bun în ultimii trei ani. A fost foarte aproape de locul 1 mondial în câteva rânduri şi până la urmă a reuşit să ajungă acolo. A fost aproape de un titlu de Grand Slam şi până la urmă va reuşi să-l câştige. Are un joc complet. În primul rând, se mişcă incredibil, îi place să aibă spaţiu şi ca adversarele să se mişte repede. Nu cred că are vreo lovitură slabă. Este scundă, deci serviciul poate fi o problemă pentru jocul ei. Nu e la acelaşi nivel cu restul jocului ei. Din punct de vedere fizic este incredibilă, iar din punct de vedere mental a crescut mult faţă de ultimii ani. Poate face orice. Se poate apăra, dar poate să şi atace. Profită de orice oportunitate de a ataca. E foarte bună în a trece din apărare în atac. Se poate adapta la orice tip de adversar. Arată că, deşi nu are foarte multă putere, poate compensa cu alte calităţi şi poate avea un joc care să-i permită să fie agresivă”, a declarat Patrick Mouratoglou la Digi Sport.

Opinie opusă celei exprimate anul trecut

Această opinie a antrenorului Serenei Williams contrastează cu cea exprimată cu mai puțin de un an în urmă. “Ultima perioadă a fost specială, deoarece campioanele au avut unele probleme care le-au ținut departe de competiții: Serena e însărcinată, Kvitova a fost înjunghiată, Azarenka a născut, Sharapova a fost suspendată pentru doping. Între timp, nici o altă jucătoare nu a demonstrat că merită să fie liderul WTA. Acesta este adevărul: Kerber, Halep și Muguruza au eșuat în tentativa de a deveni noile dominatoare”, afirma Patrick Mouratoglou în iulie 2017, înainte de startul turneului de la Wimbledon. Trei luni mai târziu, Simona Halep avea să devină pentru prima dată numărul 1 mondial.