Simona Halep, mulțumită după victoria cu Makarova: “Chiar am jucat bine”

Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) a învins-o categoric pe Ekaterina Makarova în primul tur la Madrid: 6-1, 6-0, după numai 50 de minute. Liderului WTA i-a ieșit totul, dovadă că la sfârșitul meciului învingătoarea a fost foarte mulțumită.

Simona Halep e pe cale să-și găsească o nouă “victimă perfectă” în circuitul WTA. Ekaterina Makarova nu are nici o “armă” cu care o poate amenința în mod real pe sportiva din Constanța. Rusoiaca nu excelează nici la serviciu, nici la retur, nici la deplasare, nici la forță, nici la ruperi de ritm. Joacă liniar și previzibil în 90% din timpul unui meci, fiind ușor de ”citit” și de cotracarat de către o adversară ca Halep.

“A fost un meci reușit. Chiar am jucat bine. Bineînțeles, poate că ea nu a prins cea mai bună zi, dar întotdeauna e dificil de jucat împotriva ei. E un start bun. M-am mișcat bine. Am simțit mingea. Îmi place să joc pe acest teren. De fiecare dată când vin aici mă simt un pic mai relaxată; poate că asta este explicația pentru care reușesc să ating un nivel ridicat de joc aici. Sper să o pot ține așa și în turul următor”, a declarat Simona Halep, citată de site-ul wtatennis.com. În turul următor, reprezentanta noastră o va întâlni pe învingătoarea partidei Alison Van Uytvanck – Elise Mertens.

Liderul WTA a mărturisit că nu mai resimte dureri la picior, dar că, în schimb, a deranjat-o puțin spatele! “Nu mai am probleme. Am primit tratament și am avut grijă de piciorul meu. În schimb, m-a deranjat puțin spatele. Mereu am asemenea probleme cu spatele, așa că știu cum să mă tratez”, a explicat sportiva născută în Constanța.

Simona Halep le-a lăudat și pe celelalte reprezentante ale țării noastre prezente la Madrid, pornind de la victoria obținută de Irina Begu contra Jelenei Ostapenko (6-3, 6-3), cea care a bătut actualul lider WTA în finala de la Roland Garros de anul trecut. ”Toate fetele din România sunt foarte puternice. Se antrenează foarte mult. Dacă au încredere în forțele proprii, joacă foarte bine. Irina e prietena mea de câțiva ani și e un om minunat. M-am bucurat că a câștigat meciul. A meritat victoria. Cred că are o șansă bună să facă un rezultat mare aici, ca în anii trecuți”, a încheiat Halep.