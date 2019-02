Simona Halep are nevoie de antrenor: ”Îi trebuie un coach care s-o domine moral și intelectual!”

Marea problemă căreia Simona nu i-a găsit rezolvare o reprezintă antrenorul. Sportiva din Constanța a anunțat că 'nu are chimie' cu belgianul Thierry van Cleemput, așa că va continua 'o perioadă' fără antrenor!

'Simona trebuie să găsească un antrenor care să-i influențeze atitudinea. N-are nevoie de cineva care s-o învețe tenis. E locul 2 WTA, a fost locul 1, ce s-o mai învețe antrenorul? În schimb, îi trebuie un coach care s-o domine moral și intelectual. În acest moment, ea crede că este cea mai bună, așa că se pune probleme dacă Simona este dispusă să primească și să-și însușească indicațiile antrenorului. E o situație complicată, pentru că personalitatea și atitudinea ei sunt cu totul altele față de momentul în care a început colaborarea cu fostul antrenor, Darren Cahill', a declarat, pentru Libertatea, Mihai Rusu.

Simona Halep are nevoie de antrenor. Andrei Pavel, 'soluția de avarie'

Fostul tenismen, stabilit de ani buni în Germania, spune că, în acest moment, Halep este propria ei șefă. 'Simona Halep face acum ce vrea! Se antrenează cum și când vrea, se recuperează la fel, își face programul după cum consideră ea că e mai bine. Dacă va avea rezultate, e bine, însă dacă rezultatele vor întârzia să apară, invariabil își va pune întrebarea: 'Rămân singură sau apelez la un antrenor?'. Este clar, îi trebuie un coach de top care s-o ajute. Acum mai trebuie ca ea să accepte să se lase ajutată', a precizat Rusu.

O 'soluție de avarie' ar reprezentat-o, în opinia fostei voci de la Europa Liberă, aducerea unui antrenor român. 'După ce Marius Copil a anunțat că s-a despărțit de Andrei Pavel, este o șansă ca antrenorul român să ajungă lângă Simona Halep. E însă o soluție de avarie, se reîncălzește o supă, pentru că Pavel a mai fost antrenorul lui Halep. Nu știu ce gust va avea 'supa'. După cum spuneau și cei de la Europsort, Simona Halep este o sportivă dificil de antrenat. În plus, are nevoie de un tehnician care a lucrat în tenisul feminin, în timp ce Pavel, cu acea excepție, ca 'secund' al lui Cahill, a pregătit numai bărbați', a conchis Mihai Rusu.

Simona Halep este vânată de adversare

Aflată de 262 de săptămâni consecutive în top 10 WTA, Simona Halep este o sportivă vânată de adversare. O spune Mihai Rusu: „Simona Halep este vânată pe teren de adversare gen Elise Mertens, cea care a bătut-o în finala de la Doha. Cu astfel de adversare, Halep joacă mereu sub presiune, pentru că trebuie să câștige! În meciul cu Mertens pe Simona a lăsat-o rezistența. Asta pentru că ea se consumă fornmidabil la fiecare meci pe care-l dispute. Și, să nu uită m că, înainte de finală, a avut două meciuri tari de tot în sferturi și în semifinale. Putea pierde încă de atunci, dar a avut parte de o șansă formidabilă cu Svitolina în semifinale, când în setul decisive a revenit de la 1-4 și trei mingi de break ale adversarei'.

Simona Halep, nominalizată la titlul de Sportiva anului 2018

Simona Halep a fost nominalizată la titlul de Sportiva anului 2018, care va fi atribuit luni seară, în cadrul Galei Premiilor Academiei Laureus de la Monte Carlo. În afara Simonei, la aceste adevărate 'Oscaruri ale sportului' au mai fost nominalizate gimnasta americană Simone Biles, schioarea cehă Ester Ledecka, jucătoarea germană de tenis Angelique Keber şi schioarea americană Mikaela Shiffrin.

La masculin, candidaţii la titlul de Sportivul anului 2018 sunt fotbaliştii Luka Modric (Croaţia) şi Kylian Mbappe (Franţa), pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton (Marea Britanie), atletul Eliud Kipchoge (Kenya), tenismanul Novak Djokovic (Serbia) şi baschetbalistul LeBron James (SUA). Fosta mare gimnastă Nadia Comăneci se numără printre membrii Academiei Laureus care vor vota câștigătorii premiilor pe 2018.

