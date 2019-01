Oficial: Simona Halep, pe locul 3 WTA. A petrecut la ziua lui Horia Tecău

Simona Halep a coborât până pe pozitia a 3-a, după 48 de săptămani consecutive în fruntea clasamentului. Diferența dintre noul lider WTA și Simo e de aproape 1.500 de puncte!

Top 10 WTA:

1. Naomi Osaka 7.030 puncte (+3)

2. Petra Kvitova 6.290p (+4)

3. Simona Halep 5.582p (-2)

4. Sloane Stephens 5.307p (+1)

5. Karolina Pliskova 5.100p (+3)

6. Angelique Kerber 4.965p (-4)

7. Elina Svitolina 4.940p

8. Kiki Bertens 4.430p (+1)

9. Caroline Wozniacki 3.566p (-6)

10. Aryna Sabalenka 3.458p (+1)

Serena Williams află pe locul 11, cu 3.406 puncte, în urcare cu cinci poziâii.

Următorul turneu la care va lua parte Simona Halep va fi cel de la Doha (11-16 februarie).

Simona Halep a revenit în țară, după eliminarea de la Australian Open 2019. Întrebată când va reveni numărul 1 mondial, Simona Halep a răspuns: ”Nu am nici cea mai mică idee şi nici nu mă gândesc la acest lucru. Vreau să fiu sănătoasă, să încep să muncesc pentru a fi la nivelul cel mai înalt. Am câteva zile de pauză, iar apoi voi relua pregătirea pentru Fed Cup. Acum sunt bine, nu am nici o problemă de sănătate”.

Simona a fost sâmbătă seară la ziua lui Horia Tecău. Jucătorul a împlinit 34 de ani pe 19 ianuarie.





