„Îmi pare tare rău, sunt la zi cu tot ce se întâmplă cu dânsul. Îi doresc multă sănătate… Prioritatea acum este sănătatea dânsului şi suntem cu toţii alături de el”, a declarat Halep pentru Antena Sport.

Fostul antrenor al echipei naționale de fotbal a fost transferat noaptea trecută în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă. Starea sa s-a agravat din cauza aritmiilor severe care nu au mai răspuns la tratament. Mihai Stoichiță, care l-a vizitat la spital, a precizat că Lucescu se află în comă indusă și nu poate comunica.

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, se află în stare critică la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce a suferit un infarct vineri, 3 aprilie.

