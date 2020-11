”100% recuperată”, a scris Simona Halep în limba engleză, la o fotografie în care zâmbește.

Campioana de anul trecut de la Wimbledon i-a răspuns antrenorului ei, Daren Cahill, la comentarii, că este ”superfericită” să înceapă antrenamentele.

Ulterior, Halep a revenit cu o altă postare, de data aceasta și în limba română: ”Mulțumesc echipei de la «Matei Balș» pentru întreg suportul depus în această perioadă”.

