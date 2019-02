Simona Halep și-a fixat strategia pentru 2019. ”Mă bucur de acest moment și visez să fiu din nou pe primul loc”

Aflată în acest moment pe locul 2 WTA, în spatele niponei Naomi Osaka, Simona Halep anunță că nu are ca obiectiv imediat revenirea pe prima poziție. De fapt, obiectivul Simonei este clar: să termine anul pe locul 1, așa cum s-a întâmplat și în 2017, și în 2018.

'Suntem abia în a doua luna a anului, asa că este ok să fiu pe locul doi. Este bine. Să fii pe locul 2 în lume nu e deloc rău', a declarat Simona Halep. Sportiva din Constanța a adăugat, dezvăluind planul său 'de bătaie' pentru 2019: 'Mă bucur de acest moment și visez să fiu din nou pe primul loc! Oricum, clasamentul de final de an este cel mai important'.

În acest moment, Halep este în grafic. A profitat de eliminarea japonezei Osaka încă din turul 2 la Dubai și are în continuare culoar favorabil. În luna martie, de exemplu, Naomi Osaka trebuie să apere 1.090 de puncte (1.000 de puncte la Indian Wells, 35 la Miami si 55 la Charleston), în timp ce Simona Halep are de apărat doar 455 de puncte (390 la Indian Wells si 65 la Miami).

Simona Halep și-a fixat strategia pentru 2019. Finalul anului, decisiv

Dar marea bătălie se va da pe final de an, acolo unde Simona poate acumula puncte importante, care să-i asigure locul 1 WTA până în 2020. Asta pentru că Osaka are de apărat 2.000 de puncte numai la US Open, în timp ce Simona nu are această presiune, în 2018 constănțeanca fiind eliminată încă din primul tur la Flushing Meadows de estonianca Kaia Kanepi, 2-6, 4-6.

În plus, Simona nu are prea multe puncte de apărat în ultimele trei turneee importante ale anului, în 2018 sportiva noastră pierzând din primul meci la Wuhan și la Beijing, iar la Moscova n-a putut participa, din cauza problemelor la spate.

