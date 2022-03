Româncele Simona Halep şi Sorana Cîrstea s-au calificat, vineri, în runda a treia a turneului de tenis WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.584.055 dolari.

Halep a trecut cu 6-2, 4-6, 6-2 de rusoaica Ekaterina Alexandrova, iar Sorana Cîrstea a dispus de australianca Ajla Tomljanovic cu 6-4, 7-5.

În turul următor, Simona Halep va întâlni învingătoarea meciului Claire Liu (21 de ani, 87 WTA) – Cori Gauff (17 ani, 17 WTA). Odată cu acest succes, Halep și-a asigurat un cec în valoare de $54,400 și 65 de puncte WTA.

De asemenea, în faza următoare, Cîrstea o va întâlni pe câştigătoarea meciului dintre sportiva franceză Alize Cornet, locul 34 WTA şi favorită 33, şi rusoaica Anna Kalinskaia, numărul 90 mondial.

„Vreau să mulțumesc tuturor celor care au venit și m-au susținut azi. E o plăcere să joc în fața voastră! Știam că va fi un meci greu, Ekaterina are lovituri plate și în forță. Am făcut ce aveam de făcut, abia aștept să joc meciul următor și sper să evoluez mai bine decât am făcut-o azi. Voi avea o zi liberă și vreau să mă bucur de ea momentan”, a transmis Simona Halep.

