Simona Halep, tot cu gândul la Fed Cup: ”M-am simțit bine și m-am amuzat!”

Sportiva de 27 de ani a retrăit, marți, ultimele momente ale partidei de dublu cu Cehia, unde Monica Niculescu și Irina Begu au adus punctul care a calificat România în semifinalele Fed Cup.

'Am revăzut și eu acele secvențe. M-am simțit bine și m-am amuzat. Nu mă așteptam să reacționez așa, sincer vă spun! Dar a fost un moment natural, a fost momentul stresului pe care l-am avut în timpul partidei. Fetele au fost extraordinare și foarte puternice mental, așa că m-am bucurat o dată cu ele. M-am bucurat și pentru calificarea în semifinale, pentru a doua oară în istorie', a mărturisit Simona Halep.

Aceasta a continuat, la Digi Sport: 'Am adormit târziu după succesul de la Ostrava, dar a fost bine și a fost un moment plăcut. Drumul spre Doha a fost greuț, cu mașțina vreo patru ore și după aia cinci ore cu avionul, dar mă bucur că am ajuns cu bine și că am putut să mă antrenez un pic'.

În meciul de debut la Doha, unde anul trecut s-a retras în semifinale din cauza unei tendinite, Simona Halep joacă miercuri, în turul 2 al competiției, cu Lesia Țurenko (Ucraina, 24 WTA).

Ministerul Sănătății confirmă investigația Libertatea despre falsul medic ginecolog: 'Diploma de licență și actul de rezidențiat sunt false!'