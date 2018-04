Simona Halep şi Viktorija Golubic vor deschide sâmbătă meciul de tenis România – Elveţia din barajul de promovare în Grupa Mondială a Fed Cup, conform tragerii la sorţi efectuată vineri de primarul Emil Boc la Hotel Platinia din Cluj Napoca, informează Agerpres.

ACTUALIZARE 21 aprilie, ora 13.28. Viktorija Golubic este jucătoarea mai bună, mai constantă în debutul acestui meci. Elvețianca își asumă riscuri și, spre deosebire de Simona, nimerește mai des loviturile la limită. Halep ține aproape, însă, grație unui game în care a fost mai exactă, și scorul este 32 pentru Golubic.

ACTUALIZARE 21 aprilie, ora 13.20. După două game-uri consecutive pierdute, Simona Halep se impune pentru prima dată pe propriul serviciu. În jocul constănțencei continuă însă să existe un număr de inexactități mai mare decât de obicei.

ACTUALIZARE, 21 aprilie, ora 13.14. A început meciul, cu Simona la serviciu. Reprezentanta noastră a început mai slab, fiind condusă cu 40-0. La acest scor a punctat prima dată, dar ulterior a returnat prea lung și elvețianca are 1-0.

ACTUALIZARE 21 aprilie, ora 13.00. Coregrafia mult-așteptată gândită de organizatori a fost compusă dintr-un drapel al României pe orizontală (!) și din două bannere transparente: unul dedicat orașului Cluj-Napoca (“Cluj-Napoca, European City of Sport 2018”) și unul cu imaginile celor patru jucătoare din echipa României (Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu și Mihaela Buzărnescu), cu textul “Cluj-Napoca susține naționala României”.

ACTUALIZARE 21 aprilie, ora 12.34. Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, i-a urat succes elevei sale și Irinei Begu, cealaltă reprezentantă a României care va evolua astăzi (împotriva Timeei Bacsinszky).

On your mark and ready for Fed Cup! Good luck to @Simona_Halep & @irina_begu in today’s singles matches for Romania ???? #haide pic.twitter.com/tGx6xIZ3LA

— Darren Cahill (@darren_cahill) April 21, 2018