Diogo Jota și fratele lui Andre Silva au murit în Spania

José Azevedo, șoferul camionului, susține că a încercat să ajute victimele, dar din cauza gravității accidentului nu a putut face nimic. El afirmă că mașina fraților l-a depășit calm, fără viteză, contrar raportului autorităților.

Accidentul s-a produs în noaptea de 2 spre 3 iulie, la aproximativ 20 de kilometri de Puebla de Sanabria, Spania. Diogo Jota, în vârstă de 28 de ani, jucător la Liverpool, și fratele său André Silva, 25 de ani, jucător la Penafiel, au decedat în bolidul care a ars complet.

Tragedia care a șocat lumea fotbalului continuă să fie subiect de discuție. Potrivit site-ului portughez Atelevisao, José Azevedo, șoferul camionului care a filmat mașina în flăcări a fraților Diogo Jota și André Silva, a oferit detalii despre momentele de după accident.

Mărturia șoferului care a filmat mașina în flăcări

Azevedo susține că a încercat să ajute victimele: „Circulă online și la televizor o înregistrare video cu mașina lui Diogo Jota în flăcări. Se presupune că un șofer de camion a filmat-o și nu i-a acordat primul ajutor. Șoferul de camion eram eu. Am filmat-o, am dovezi în acest sens și, dacă te uiți cu atenție, apare José Azevedo, care este numele meu. Și geamul spart”.

El a adăugat: „Văd comentarii stupide în care se spune că șoferul camionului a filmat totul pentru aprecieri. Nu, șoferul camionului nu are nevoie de aprecieri pentru nimic. Șoferul camionului nu trebuie să demonstreze nimic nimănui. Șoferul camionului, adică eu, s-a oprit, a luat stingătorul și a încercat să ajute. Am încercat să ajut. Dar din cauza impactului accidentului, nu am putut face nimic. Nimic. Absolut nimic. Am conștiința curată”.

Șoferul camionului contrazice informațiile privind viteza excesivă: „Știu ce am văzut. M-au depășit perfect calm, fără să depășească viteza. Fără să depășească viteza! (…) Aveți cuvântul meu că nu depășeau viteza, erau perfect liniștiți”.

„Vreau să transmit familiei gândurile mele sincere. Eu știu ce am văzut, au trecut pe lângă mine foarte liniștiți, fără să depășească viteza. Am aflat abia după cine erau. Familia lor are cuvântul meu că nu mergeau cu viteză. Eu merg zi de zi pe acea șosea și știu cum e, drumul e într-o stare groaznică”.

Un al doilea șofer depune mărturie

Și un al doilea șofer de camion a vorbit despre lipsa vitezei excesive a mașinii în care se afla Jota. Intervievat de tabloidul portughez Correio de Manha, şoferul de camion José Aleixo Duarte a dezvăluit că a fost depăşit „cu viteză moderată”, cu cinci minute înainte de accident, de Lamborghini Huracan, condus probabil de Diogo Jota.

Martorul a subliniat, de asemenea, starea proastă a drumului şi a spus că un alt şofer a văzut vehiculul derapând pe autostradă.

Această declarație vine în contradicție cu raportul autorităților spaniole, care au concluzionat că accidentul ar fi fost cauzat de explozia unei anvelope și „posibil de viteză excesivă”.

Înmormântarea celor doi frați a avut loc pe 5 iulie, în orașul lor natal, Gondomar.