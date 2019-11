De Ciprian Iana,

Adrian Buhaniuc și Claudia Nechita poartă cu mândrie atât echipamentul de box, cât și uniforma militară.

Adrian Buhaniuc face de 10 ani box, este din Republica Moldova și a reprezentat Armata Română la Jocurile Mondiale Militare.

Student la Universitatea Națională de Apărare Carol I, boxerul s-a întors de la competiția de la Wuhan cu medalia de bronz la categoria 91 kg.

Caporalul Buhaniuc i-a arătat colegei de lot, soldat Claudia Nechita, pașii de defilare.

“Mă simt foarte mândru și onorat că am participat la Jocurile Mondiale Militare și am reprezentat armata. Visul meu este să urc pe podium la Olimpiadă. Din momentul în care cei de la Universitate îmi permit să mă dezvolt și eu pe plan profesional, să mă ocup de box și să aduc și rezultate, nu am probleme”, a spus, conform sportsnet.ro, Adrian Buhaniuc.

Medaliat cu bronz la JMM, Buhaniuc a adăugat: ”Uniforma militară îmi place mai mult decât echipamentul de box, pentru că arată bărbăția, duritatea, maturitatea, arată cum ar trebui să fie un barbat”.

Obiectiv: Jocurile Olimpice de la Tokyo

Claudia Nechita și-a îmbogățit și ea palmaresul la Jocurile Mondiale Militare. Medalia de bronz obținută la categoria 57 kg îi dă speranțe la o calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Anul acesta, pugilista s-a clasat pe locul cinci la Jocurile Europene de la Minsk.

“Este cea mai importantă medalie de până acum. A fost o competiție foarte frumoasă și destul de grea, cu multe țări și sportive foarte bune. A fost o competiție chiar mai tare decât un Campionat European. Îmi dă mare încredere această medalie, vreau să ma calific la Jocurile Olimpice”, a precizat Claudia Nechita.

Sportiva care a obținut medalia de bronz la Jocurile Mondiale Militare a adăugat: ”După Jocurile Europene de la Minsk, acum Jocurile Militare, mă pregătesc pentru Olimpiada cea mare. În echipamentul de box mă simt mai bine acum, mai târziu probabil va fi uniforma militară”.

Biletele pentru Tokyo se împart la Londra și la Paris

Boxerii români vor lupta pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo în cadrul a două turnee ce vor avea loc anul viitor.

Turneul European se va desfăsura în aprilie 2020, la Londra, în vreme ce Turneul Mondial va avea loc în mai 2020, la Paris.

FOTO: sportsnet.ro

