O echipă a GSP s-a deplasat la meciul dintre Metaloglobus și CFR Cluj pentru a vedea situația.

„La tribuna oficială există o toaletă cu geamul direct spre teren. Dacă îți faci nevoile în timpul meciului, ai toate șansele să te vadă jucătorii. Bine că nu se filmează spre tribuna asta, că ieșea show!”, a povestit o persoană.

În loja oaspeților există o încăpere minusculă, cu o chiuvetă mică și o toaletă plasată în mijloc, cu vedere directă către teren.

Toaleta din loja ospeților, de pe stadionul din Clinceni. Foto: Gazeta Sporturilor – GSP.RO

Totodată, pe acest stadion, scaunele și nocturna provin de la fostul stadion Ghencea și de la CFR Cluj. Arena a primit omologare doar temporară, până în iarnă. CFR Cluj este ultima formație din Superligă care a jucat un meci oficial la Clinceni, în egalul 1-1 cu Metaloglobus, sâmbătă seara.

Majoritatea echipelor s-au plâns de condițiile oferite celor de la LPF, iar arena din Clinceni a primit „verde” doar până la venirea iernii. Acest lucru înseamnă că la Clinceni se vor mai disputa meciuri doar pentru două luni.

Cele două echipe, după această perioadă, trebuie să găsească un alt stadion pentru perioada decembrie-martie.