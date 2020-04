De Paul Tecuceanu,

„Am făcut şi abdomene pe covor până m-a durut spatele. Nu aveam măcar o saltea, acum mi-am comandat una”, a declarat, pentru Digi Sport, Simona Halep.

„Nu am atins racheta de la finala de la Dubai! Am zis că e mai bine să mă rup de tot, să mă odihnesc mental. Am spus să las tenisul o perioadă deoparte, ca să mă aerisesc, pentru că au fost 10 ani la un nivel foarte înalt şi săptămână de săptămână am avut turneu”, a mai spus ocupanta locul 2 în clasamentul WTA.

Chiar dacă acea nevoie de o pauză, Simona Halep a dezvăluit că resimte din plin lipsa sportului care a făcut-o celebră: ” Mi-e dor de turnee, chiar dacă începuse să îmi fie din ce în ce mai greu să călătoresc. Simt lipsa lor şi simt lipsa energiei, a adrenalinei pe care am avut-o zi de zi în aceşti ani”.

