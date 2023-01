Steagurile ruse și belaruse, interzise la Australian Open

„Steagurile ruse şi belaruse sunt interzise la Australian Open. Politica noastră iniţială a fost că fanii le puteau aduce, dar nu le puteau folosi pentru a provoca perturbări”, se arată într-o declaraţie a Federației.

Decizia a fost luată după o solicitare a ambasadorului ucrainean Vasyl Myroshnychenko de a adopta „politica steagului neutru”, pe motiv că inclusiv la meciul dintre ucraineanca Katerina Baindl şi rusoaica Kamila Rahimova au fost văzute steaguri ruse în mulțime.

I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF