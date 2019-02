Cu acestă victorie, CSA Steaua urcă pe locul șase în clasament, cu 35 de puncte. În etapa viitoare, a 20-a, CSA Steaua va primi pe teren propriu vizita celor de la SCM Politehnica Timișoara. Meciul va avea loc miercuri, 27 februarie, de la ora 17:30. Vineri, 22 februarie 2019, ora 18:15, este programată partida etapei a-17-a din cadrul SEHA League, Steaua – Metalurg Skopje. În etapa a 16-a, Steaua a trecut de Izvidac, scor 29-28. După acest meci vicecampioana României a urcat pe locul 6 în clasament, cu 18 puncte.

Liga Națională de handbal masculin, etapa a 19-a

CSM Bacău vs Dinamo București 23-35

SCM Politehnica Timișoara vs HC Dobrogea Sud Constanța 27-30

CSM București vs CSA Steaua București 25-28

CSU Suceava vs CS Minaur Baia Mare 29-24

CSM Făgăraș vs AHC Dunărea Călărași 22-24

Universitatea Cluj vs HC Buzău 25-31

Azi, 18:30 CSM Focșani vs AHC Potaissa Turda

Clasament Liga Națională

1 HC Dobrogea Sud Constanța 19 15 0 4 551 471 80 45

2 CSM București 18 13 1 4 512 434 78 40

3 Dinamo București 19 12 3 4 583 504 79 39

CSM București – Dukla Praga 30-25, în Cupa Challenge la handbal masculin. 'Tigrii' s-au calificat în sferturi