„Încălcări grave ale regulilor de competiție”, acuză Rusia

Tensiunile geopolitice blochează din nou participarea sportivă pe teritoriul României. Echipa națională de gimnastică ritmică a Rusiei a decis să se retragă oficial de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică Challenge 2026, organizată la Cluj-Napoca în perioada 26-28 iunie, potrivit News.ro.

Biroul de presă al Federației Ruse de Gimnastică (RGF) a anunțat decizia prin intermediul agenției oficiale de presă TASS, invocând „încălcări grave ale regulilor de competiție din partea organizatorilor”. Retragerea vine în urma declarațiilor ferme făcute de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care a interzis arborarea drapelului și intonarea imnului rus în BT Arena.

„Organizatorii ne-au informat verbal că steagul naţional al Federaţiei Ruse nu va fi arborat în arenă şi că imnul naţional nu va fi intonat în cazul victoriilor gimnastelor ruse”, a declarat Linar Ginatullin, purtătorul de cuvânt al departamentului de gimnastică ritmică al Federaţiei Ruse de Gimnastică (RGF). „Aceasta reprezintă o încălcare directă a deciziei din luna mai a Comitetului Executiv al Federaţiei Internaţionale de Gimnastică [World Gymnastics], în temeiul căreia gimnastelor ruse li s-au restabilit pe deplin drepturile.”

„De asemenea, acest lucru este o încălcare a Cartei Federaţiei Mondiale de Gimnastică şi a prevederilor actualizate ale Cartei Olimpice, menite să protejeze sportul şi sportivii de orice presiune externă de natură politică, statală, socială sau economică. Echipa noastră naţională este întotdeauna pregătită să participe la competiţii în care sunt respectate cerinţele Federaţiei Mondiale de Gimnastică”, a adăugat Ginatullin.

Federaţia Rusă de Gimnastică a precizat că va urmări aplicarea strictă a deciziilor Federaţiei Mondiale de Gimnastică, recurgând la toate mecanismele juridice internaţionale disponibile.

„Deci afrontul este adus direct lui Putin”

„Felicitări primarului Clujului, Emil Boc! Gimnastica ritmică nu este un sport oarecare în Rusia. El este feuda Alinei Kabaeva, împărăteasa morganatică a Rusiei și mama a doi dintre copiii lui Putin. Așa se explică reacțiile vitriolante ale oficialilor ruși și ale propagandiștilor lor. Deci, afrontul este adus direct lui Putin. Bravo, domnule primar Boc!”, a explicat istoricul Cosmin Popa.

În data de 18 mai, Comitetul Executiv al Federaţiei Mondiale de Gimnastică a decis să ridice restricţiile impuse anterior sportivilor ruşi, permiţându-le să concureze la nivel internaţional sub steagul Rusiei. Federaţia Europeană de Gimnastică a informat ulterior agenţia TASS cu privire la această decizie şi a declarat că va lua o decizie privind ridicarea restricţiilor până pe 24 mai, urmând în cele din urmă acest exemplu.



În decembrie 2025, Comitetul Executiv al CIO a emis recomandări care permiteau sportivilor din Rusia şi Belarus să participe la competiţii internaţionale sub steagurile şi imnurile naţionale. Recomandarea se aplica atât sporturilor individuale, cât şi celor de echipă. Numeroase federaţii sportive internaţionale au urmat această propunere, precizează TASS.

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