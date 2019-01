The Stoicans & «American Dream»! Antrenorul lui Poli Iași, Flavius Stoican, și soția lui, Măriuca, au străbătut Statele Unite ale Americii

Crăciunul l-au prins la Miami, Revelionul, la Los Angeles.

„Am fost, practic, ca într-un montagne russe, fiindcă am văzut multe locuri extraordinare, dar a trebuit să ne deplasăm permanent. A fost fain și mă bucur că ne mai țin bateriile să vizităm atâtea locuri fără să fim tentați să stăm undeva la liniște. Ca antrenor, nu ai cum să ai prea multe momente de respiro, de aceea și-n vacanță am rămas conectat la viața asta trepidantă, m-am încărcat cu energie și mi-ar plăcea să mai vizitez America în cel mai scurt timp”, s-a confesat Flavius Stoican, 42 de ani, pentru cititorii Libertății.

Vis românesc: casă la Dubova

Tehnicianul care a făcut furori la Poli Iași și care s-a remarcat prin câteva conferințe de presă neconvenționale s-a amuzat pe seama vacanței.

„Dacă tot am fost la Hollywood, se poate spune că am jucat în filmul: «The Stoicans and the american dream». E alt stil de viață, dar tot oameni ca noi sunt și acolo. Unele locuri sunt mai scumpe, altele mai ieftine. Poți găsi o friptură bună la o sută de dolari și-o cafea la trei dolari, poți savura un sendviș la 15 dolari sau bea un ceai gratis, dacă ai o soție frumoasă, cum am eu. Ne-am distrat, rămânem cu amintiri frumoase. Am fost în America, în Cancun, în Dubai sau în Maldive, în locuri extraordinare, dar cel mai mult și mai mult mie tot la Dubova îmi place! Poate sunt eu prea naționalist, dar locul ăla are ceva special. Tocmai de aceea mai visez la momentul în care o să-mi fac o casă sau o pensiune acolo, să mă umplu de energie pozitivă când mă lasă virusul fotbalului”, a mai spus Flavius Stoican.

Citește și:

EXCLUSIV / Cât te costă să te cazezi la minihotelul lui Cosmin Bărcăuan de lângă Salonic. Firea și Pandele au fost clienții fostului fotbalist

EXCLUSIV / Răzvan Lucescu, antrenorul român care face istorie la PAOK, povestește cum este viața în Grecia, după 5 ani petrecuți în această țară