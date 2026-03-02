Costumul a fost licitat prin platforma MatchWornShirt, într-o inițiativă susținută de Comitetul Olimpic Olandez. Deși în dimineața ultimei zile oferta era de 9.102 euro, interesul major al participanților a dus la creșterea rapidă a prețului. În licitație au fost incluse și alte articole ale sportivei: o jachetă, vândută pentru 4.826 de euro, și o bandă pentru păr, adjudecată la 1.520 de euro. În total, s-au strâns peste 200.000 de euro, trei sferturi din sumă fiind direcționate către clubul de patinaj din Pijnacker, unde Jutta Leerdam și-a început cariera.

„Este incredibil să văd cât de multă susținere există pentru sportul nostru”, a declarat Leerdam. Sportiva în vârstă de 27 de ani a câștigat două medalii olimpice, inclusiv aurul la proba de 1.000 m, și este logodită cu boxerul și influencerul Jake Paul.

Olanda a avut un parcurs remarcabil la Milano-Cortina, obținând 20 de medalii, dintre care 10 de aur, toate la patinaj. Cu acest rezultat, delegația olandeză a ocupat locul trei în clasamentul medaliilor, fiind devansată doar de Norvegia și Statele Unite.

