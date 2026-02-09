Aeronavă decorată personalizat și meniuri premium

În timp ce restul delegației olandeze a folosit transportul de echipă, Leerdam – logodnica celebrului boxer și influencer Jake Paul – a postat pe rețelele sociale imagini din aeronava luxoasă, decorată personalizat și dotată cu meniuri premium.

Speed skating went massively viral at the 2026 Winter Olympics — all thanks to Dutch athlete Jutta Leerdam 🔥 pic.twitter.com/MalfhbVtTF — NEXTA (@nexta_tv) February 8, 2026

În pat, la ceremonia de deschidere

Gestul a fost taxat dur în țara sa natală, analistul TV Johan Derksen declarând că „întreaga Olandă s-a săturat de comportamentul ei”.

Controversa s-a amplificat după ce sportiva a decis să lipsească și de la ceremonia de deschidere, preferând să urmărească evenimentul din pat, în camera de hotel, invocând necesitatea de a se odihni pentru competiție.

Fundul vedetei olandeze de patinaj viteză Jutta Leerdam a devenit viral.

În timp ce unii fani o critică pentru lipsă de spirit de echipă și impactul asupra mediului, susținătorii ei argumentează că acest stil de viață aduce o vizibilitate benefică pentru un sport considerat de nișă.

Are șapte titluri mondiale la activ

Multe s-au schimbat în viața sportivei olandeze de când a urcat ultima dată pe un podium olimpic.

Acum în vârstă de 26 de ani, medaliata cu argint la patinaj viteză la Beijing 2022, la proba de 1000 m, se află la a doua sa participare la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026, având șapte titluri mondiale la activ, inclusiv trei titluri individuale la 1000 m, precum și șase titluri europene, și o colecție constantă de medalii la Cupa Mondială.

Departe de patinoar, lumea ei s-a extins la fel de repede.

Acordurile cu sponsorizări globale, aparițiile la reality show-uri și călătoriile în jurul lumii au făcut din vedeta olandeză una dintre cele mai recunoscute fețe din sporturile de iarnă, un profil care a crescut doar de la logodna ei din 2025 cu Jake Paul, youtuberul devenit boxer.

Este un ritm pe care campioana mondială la patinaj viteză a ajuns să-l descrie drept „viața pe banda rapidă”.

„Multe lucruri uimitoare”

Într-un interviu exclusiv acordat Olympics.com pe pista ei de acasă, din Thialf, ea a recunoscut că amploarea evenimentelor este încă „suprarealistă”.

„Este un compliment extraordinar că am un impact asupra oamenilor și poate chiar îi inspir”, a spus ea despre publicitate. „Este mai mult decât o simplă carieră. Este o onoare cu adevărat mare.”

Întrebat cum e, de fapt, să stai pe bandă rapidă, Leerdam a zâmbit. „Sunt atât de multe lucruri uimitoare. Lucrez cu brandurile mele de vis, patinajul merge foarte bine și sunt foarte concentrată și hotărâtă. Când câștigi, este cel mai frumos sentiment. Logodnicul meu este cel mai bun, familia mea este minunată și sunt foarte norocoasă.”

Avântul ei s-a văzut, cu siguranță, în acest sezon preolimpic 2025/2026, în care Leerdam a obținut trei victorii la Cupa Mondială la 1000 m și a adunat multiple medalii la 500 m, rezultate care i-au asigurat locul în echipa olimpică olandeză, cunoscută pentru competitivitatea sa, la ambele distanțe.

„Acesta este încă un pas în direcția corectă”, a spus Leerdam, prezentând pentru Olympics.com medalia sa de prim loc la proba de 1000 m la Cupa Mondială ISU din 2025 de la Heerenveen.

