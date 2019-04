Programul primelor două meciuri din semifinale



Corona – Oradea 0-1

Steaua – Dinamo 1-0

Brașov:

19.04 ora 18.00 Corona Sportul Studențesc – CSM Digi Oradea 3-5

20.04. ora 12.00 Corona Sportul Studențesc – CSM Digi Oradea

București

19.04 ora 20.00 Steaua București BA – CS Dinamo București 14-7

20.04 ora 11.30 Steaua București BA – CS Dinamo București

Singura echipă care a învins Steaua în cele 32 meciuri ale sezonului regular, Corona Sportul Studențesc, speră la calificarea în prima finală din istoria clubului. Brașovenii au terminat în premieră pe locul secund și vor avea avantajul terenului propriu, în caz de egalitate după 4 meciuri. Duelul dintre Corona și Oradea este o reeditare a semifinalei din sezonul trecut, când echipa de pe malul Crișului s-a impus cu 3-0. Contextul este însă acum diferit.

Pregătire cu o fostă campioană a Europei

Pentru a forța calificarea în finală, poloiștii de la Corona au beneficiat de un stagiu de pregătire de lux în Serbia. ”Studenții” au avut meciuri amicale cu Steaua Roșie Belgrad, campioana Europei din 2013. Ultimele antrenamente s-au efectuat însă în bazinul Floreasca din Capitală. Brașovenii cred că o calificare în finala campionatului ar da startul unei echipe competitive și pe plan european. În toamnă, Brașovul a organizat în premieră turul 1 preliminar al Ligii Campionilor.

Declarații

Aurelian Georgescu, antrenor Corona:

”Văd o semifinală grea, nu foarte grea. Anul ăsta le-am făcut cadou un meci. Este momentul nostru, depinde doar de noi. Un titlu ar înseamna că ne-am făcut bine treaba. Este un proiect pe termen mai lung. Urmează investiții mai mari în această echipă, ne gândim și la cupele europene. Sper ca pe viitor să avem o prezență mai constantă”.

Nicolae Oanță, căpitan Corona:

”Am mai jucat cu Oradea, sezonul trecut, dar am pierdut 3-0, pentru locurile 3-4. Acum avem o șansă foarte mare. Cine e mai în formă, acela va merge mai departe. Titlul ar însemna foarte mult pentru Brașov, dar si pentru noi, ca sportivi. Doar să participi nu e suficient. Trebuie să fie investiții un pic mai mari, ca să facem față în cupele europene”.

Răzvan Moraru, portar Corona:

”Unul dintre avantaje ar fi că jucăm primele două meciuri pe teren propriu. Echipele sunt echilibrate. Am avut un retur de campionat foarte bun, cu o singură înfrângere, în fața celor de la Oradea. Noi am rămas aceiași jucători față de anul trecut și ne-am întărit. A venit un centru care a mai jucat la noi plus încă un centru la fel de bun. Chestia asta ne-a ajutat foarte mult. Au fost cinci zile de pregătire foarte bune la Belgrad. Am reușit să vedem ce ne lipsește, ce mai trebuie adăugat, cam unde suntem. Calificarea în finală este o șansă și nu vrem s-o ratăm”.

Regulament: se joacă după sistemul ”cel mai bun din 5”

Semifinalele Superligii Naționale de polo se dispută după sistemul ”cel mai bun din cinci partide” sau ”cine ajunge primul la 3”, seria demarând vineri, la Brașov. Sezonul regular a fost câștigat de Steaua, urmată în clasament de Corona, Oradea și de Dinamo. În disputa Corona – Oradea, primele două dispute vor fi găzduite de bazinul olimpic din Brașov, iar intrarea este liberă. Fanii ”stegarilor” așteaptă nerăbdători partidele. ”Vino în galben și susține echipa!”, este îndemnul adresat de gazde prin intermediul afișului partidei. Meciul 3 și eventualul meci 4 se vor desfășura la bazinul ”Ioan Alexandrescu” din Oradea. Eventualul meci decisiv se va desfășura la Brașov. În cealaltă semifinală se duelează Steaua și Dinamo. Învingătoarele se califică în finala competiției.

