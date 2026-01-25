FCSB a început în forță meciul și părea stăpână pe joc

Meci nebun pe Arena Naţională, unde gazdele au deschis scorul în minutul 2, prin Miculescu, în urma unei devieri a lui Viktor Kun. După numai două minute Olaru a lovit bara cu un şut de la marginea careului şi presiunea FCSB a continuat până în minutul 22, când Târnovanu a intervenit de două ori în aceeaşi fază, la Cordea şi Aliev.

În minutul 32 Mihai Toma a primit o minge respinsă de portarul Popa, la un șut al lui Miculescu, dar a trimis peste poartă dintr-o poziţie ideală. A fost momentul care a marcat căderea gazdelor.

Clujul a revenit în forță și se înscrie în lupta pentru play-off cu această victorie

Aliev a egalat cu un şut la colţul lung, în minutul 41. În minutul 44 al partidei, CFR Cluj a făcut diferența prin Korenica, lansat excelent de Matei Ilie, care a scăpat din marcajul apărării FCSB și l-a învins pe Târnovanu cu o „scăriță” de finețe, profitând de ezitarea portarului.

Meriton Korenica, Foto: Ionuț Iordache / GSP.ro

Imediat după reluare, în minutul 49, Cordea a marcat pe contraatac majorând diferenţa în favoarea oaspeţilor.

Replica roş-albaştrilor s-a lăsat aşteptată până în minutul 67, când Mihai Popa a respins voleul lui Octavian Popescu, din careu, iar în minutul 75 tot portarul clujenilor a scos în corner bomba lui Alexandru Stoian.

Însă meciul s-a încheiat cu o victorie la trei goluri a oaspeţilor, Biliboc înscriind în primul minut de prelungire. CFR Cluj s-a impus cu 4-1 la Bucureşti şi a administrat o înfrângere amară campioanei, potrivit News.ro.

În clasament CFR este pe locul 9, cu 32 de puncte, iar FCSB e a 11-a, cu 31 de puncte.

Gigi Becali admite în premieră că ia în calcul demiterea lui Elias Charalambous

Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a admis în premieră că ia în calcul plecarea lui Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul echipei sale. Ruptura s-ar putea produce însă în vară, nu acum, doar dacă cipriotul nu ia Cupa, potrivit GSP.ro.

Gigi Becali a fost singur la slujba de sfințire a Catedralei Naționale. Foto: Vlad Chirea – Libertatea

FCSB are șanse minuscule la titlu

„Nu avem fundaș central, un atacant, niciun jucător de care să spui.. poate Cisotti. Noi nu avem un fotbalist. Dacă toate mingile care vin la Olaru, după ajung la adversari… Spun: Cum să-l scot pe Olaru, că aleargă, că nu știu ce, dar... . Dacă nu iei fotbalul în serios, nu ai cum să câștigi…. Bine, poate dacă vrea Dumnezeu, dar la titlu sunt 15 puncte, ce să vorbim… Da, numai Cupa mai rămâne, dar nu ai cum să o iei cu echipa asta. Noi nu avem niciun joc, e haotic”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club de pe Digisport.

„FCSB nu mai are nicio șansă la titlu”, a declarat Ilie Dumitrescu la Digisport1. Totuși, fostul mare jucător al Stelei crede că șansele la play-off nu sunt epuizate.

Daniel Pancu: „FCSB mai putea să ne dea două-trei goluri până în minutul 25, dar am avut noroc. Dacă marca Toma la acele ocazii, s eputea face și 5-0 pentru FCSB. Le-am zis băieților că jocul se va schimba după minutul 35. Am făcut și schimbări ofensive la pauză și am dominat jocul. Avem o șansă acum și la play-off”.

Prietenii lui Ovidiu – Daniel Pancu, 22.07.2020

Andrei Cordea, fostul jucător al celor de la FCSB, înjurat pe Arena Națională

După meci, Andrei Cordea (26 de ani), unul dintre marcatorii clujenilor și fost jucător la FCSB, a transmis faptul că a fost înjurat de suporterii grupării roș-albastre, încă de la sosirea pe Arena Națională.

„Cred că al 3-lea gol a fost foarte important, i-am prins bine, am atacat spațiul și mă bucur. Îmi pare rău că nu sunt apreciat. De când am ajuns am fost înjurat, pe stadion, de asta m-am bucurat la gol. Pe social media de când am ajuns la CFR. Am avut vreo ofertă de la Steaua (n.r. FCSB)? Am avut discuții, dar până la oferte era cale lungă. Nu înțeleg de ce m-au înjurat. Mi-am făcut treaba cât timp am fost la ei. Acum sunt la CFR și dau totul”, a declar Cordea la Digisport.

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Ngezana, Andre Duarte, Pantea (Radunovic 46) – Cisotti, Baba Alhassan (Lixandru 72) – Miculescu (Octavian Popescu 65), Olaru, M. Toma (Al. Stoian 46) – Bîrligea (Mamadou Thiam 72). ANTRENOR: Elias Charalambous

CFR CLUJ: M. Popa – V. Kun (Biliboc 72), Sinyan, M. Ilie, Camora – Al. Păun (Muhar 61), T. Keita, Djokovic – Cordea (Fică 81), Alibek Aliev (Slimani 81), Korenica (Aly Abeid 72). ANTRENOR: Daniel Pancu

Cartonaşe galbene: Cisotti 40 / V. Kun 24, Alibek Aliev 29, Cordea 78

Arbitri: Marian Barbu – Mihai Marica, Ferencz Tunyogi

Arbitri VAR: Adrian Cojocaru – Sebastian Gheorghe

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE