De unde a pornit situația

Mai multe postări pro-ruse distribuite de fostul atacant de la FCU Craiova, în trecut, pe TikTok, au fost descoperite de ucraineni, care s-au enervat.

Foarte mulți au cerut ca acestuia să i se rezilieze contractul, dar unii dintre ei au mers mult mai departe.

În cadrul unei postări care a circulat pe rețelele de socializare, fotografia de prezentare a lui Blănuță de la Dinamo Kiev este folosită drept țintă, mai multe gloanțe oprindu-se în capul jucătorului.

În trecut s-au distribuit, pe contul lui de TikTok, imagini și discursuri ale lui Vladimir Soloviov, jurnalist propagandist al Kremlinului. Totodată, s-au distribuit și fragmente dintr-o miniserie rusească numită „Brigada”.

Ce spune echipa din Kiev

În acest context, echipa din Kiev a ținut să clarifice situația printr-un comunicat postat pe social media.

„Clubul nu va accepta nicio abatere de la poziţia sa sută la sută patriotică şi va înceta imediat cooperarea cu oricare dintre jucătorii noştri”.

De asemenea, imediat și-a făcut apariția și un clip în care atacantul născut în Republica Moldova spune:

„Dragi ucraineni și ucrainence. Sunt mândru că voi juca în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Glorie eroilor, glorie Ucrainei. Ucraina va câștiga”.

Reacția patronului de la Dinamo Kiev

Igor Surkis, acționarul și președintele lui Dinamo Kiev, a venit cu o primă reacție în urma acestei situații, conform GSP.ro.

Decizia finală privind viitorul atacantului la Dinamo Kiev va fi luată de Surkis, după ce va avea o discuție cu fostul internațional de tineret.

„Să așteptăm și să-l ascultăm. El încă n-a ajuns în Ucraina. Vom trage concluziile mai târziu. Trebuie să-i ascultăm părerea, ce are de spus despre asta. Dacă reacția este adecvată, va juca pentru Dinamo Kiev. Dacă nu, nu va juca aici. Asta e decizia mea finală”, a declarat Igor Surkis, citat de champion.com.ua.