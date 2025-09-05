De unde a pornit situația

Mai multe postări pro-ruse distribuite de fostul atacant de la FCU Craiova, în trecut, pe TikTok, au fost descoperite de ucraineni, care s-au enervat. 

Foarte mulți au cerut ca acestuia să i se rezilieze contractul, dar unii dintre ei au mers mult mai departe. 

În cadrul unei postări care a circulat pe rețelele de socializare, fotografia de prezentare a lui Blănuță de la Dinamo Kiev este folosită drept țintă, mai multe gloanțe oprindu-se în capul jucătorului. 

În trecut s-au distribuit, pe contul lui de TikTok, imagini și discursuri ale lui Vladimir Soloviov, jurnalist propagandist al Kremlinului. Totodată, s-au distribuit și fragmente dintr-o miniserie rusească numită „Brigada”. 

Ce spune echipa din Kiev

În acest context, echipa din Kiev a ținut să clarifice situația printr-un comunicat postat pe social media.

„Clubul nu va accepta nicio abatere de la poziţia sa sută la sută patriotică şi va înceta imediat cooperarea cu oricare dintre jucătorii noştri”.

De asemenea, imediat și-a făcut apariția și un clip în care atacantul născut în Republica Moldova spune: 

„Dragi ucraineni și ucrainence. Sunt mândru că voi juca în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Glorie eroilor, glorie Ucrainei. Ucraina va câștiga”.

Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație
Recomandări
Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație

Reacția patronului de la Dinamo Kiev

Igor Surkis, acționarul și președintele lui Dinamo Kiev, a venit cu o primă reacție în urma acestei situații, conform GSP.ro.

Decizia finală privind viitorul atacantului la Dinamo Kiev va fi luată de Surkis, după ce va avea o discuție cu fostul internațional de tineret.

„Să așteptăm și să-l ascultăm. El încă n-a ajuns în Ucraina. Vom trage concluziile mai târziu. Trebuie să-i ascultăm părerea, ce are de spus despre asta. Dacă reacția este adecvată, va juca pentru Dinamo Kiev. Dacă nu, nu va juca aici. Asta e decizia mea finală”, a declarat Igor Surkis, citat de champion.com.ua.

Alte știri

Un organizator de barbut a reclamat furtul a 22.000 de euro: poliția i-a reținut atât pe hoț, cât și pe reclamant
Știri România 05 sept.
Un organizator de barbut a reclamat furtul a 22.000 de euro: poliția i-a reținut atât pe hoț, cât și pe reclamant
Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație
Exclusiv
Știri România 05 sept.
Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație
Monden

Cine e manechinul din România care a apărut pe podium pentru Armani. „Era cel care se ocupa personal de alcătuirea ținutelor finale”
Stiri Mondene 05 sept.
Cine e manechinul din România care a apărut pe podium pentru Armani. „Era cel care se ocupa personal de alcătuirea ținutelor finale”
Cum își caracterizează Tudor Ionescu de la Fly Project soția la 10 ani de la nuntă: „Suportul meu”
Exclusiv
Stiri Mondene 05 sept.
Cum își caracterizează Tudor Ionescu de la Fly Project soția la 10 ani de la nuntă: „Suportul meu”
Politic

Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Nu există poze cu el
Politică 05 sept.
Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Nu există poze cu el
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Exclusiv
Politică 05 sept.
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Ce studii are, de fapt, Adrian Mutu. Domeniul cheie în care poate să profeseze dacă iese definitiv din fotbal
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Adrian Mutu. Domeniul cheie în care poate să profeseze dacă iese definitiv din fotbal
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile