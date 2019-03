Surpriza avută de Lucian Sânmărtean din partea fiicei sale, la aniversarea a 39 de ani: „Povestea mea în fotbal a început exact așa”

„Povestea mea în fotbal a început exact așa cum a desenat-o fetița mea, eu și tata… primind o minge care mi-a schimbat viața! Îmi doresc de ziua mea să pot în viitorul apropiat, prin Școala de fotbal, să schimb și eu viata unui copil!”, a scris Lucian Sânmărtean pe Facebook.

Lucian Sânmărtean, considerat unul cei mai talentați fotbaliști, a fost chiar la un pas să se lase de fotbal, dar și-a schimbat decizia tocmai datorită Nataliei, care pe atunci nu se născuse.

„Aveam 28 de ani și eram în Olanda. Era interes pentru mine de la PSV și de la Ajax, dar Utrecht mi-a propus încă un contract, cu promisiunea că mă va ajuta să trec peste accidentări. A urmat un meci cu PSV, în care am suferit o ruptură la gambă. Când au văzut că m-am rupt din nou, au spus «Nu putem să te mai ținem!». Mi-au plătit salariul până la final și am plecat. Atunci mă gândeam că poate nu mai sunt pentru fotbal, organismul meu nu mai suportă efortul!”, povestește Sânmărtean.

S-a pus la masă cu soția, Maria și-a avut o discuție cu cărțile pe față.

„Am discutat cu soția, ea m-a întrebat «Bun, și acum ce facem?». «Fata mea, eu mă opresc, că nu mai pot!». «Eu sunt însărcinată, nu vrei să-i arăți și tu copilului că ai făcut ceva în fotbal? Ai 28 de ani, încă poți s-o iei de la zero!». Așa am făcut și timp de nouă ani am jucat, am avut continuitate și satisfacțiile mai mari au venit exact în perioada asta a doua a carierei! Acum, fie-mea e defazată, ea știe doar că sunt tatăl ei. Era surprinsă când îi ziceau colegii «Natalia, tatăl tău e foarte bun!». «I-auzi, tati, ce zic copiii!». Rolul de tată e cel mai frumos!”, dezvăluie Lucian.

S-a întors pe teren și au urmat cei mai buni 10 ani ai carierei cu două titluri de campion, jucătorul român al anului 2014, plus prezența la Campionatul European din 2016. Sânmărtean a evoluat în cariera sa la Gloria Bistrița, Panathinaikos, Utrecht, Vaslui, FCSB, Al-Ittihad, Pandurii Al-Taawoun și FC Voluntari. A îmbrăcat tricoul naționalei de 21 de ori.

Acum, cel poreclit „Magicianul” a ajuns în echipa Federației Române de Fotbal. Din septembrie a preluat rolul de manager sportiv al loturilor naționale de juniori ale României.

Nu e Sânmărtean, ci la originii e Sămărtean!

Fostul internațional are un nume cu o poveste interesantă. „Pe cei din familia mea îi chema Sămărtean, dar după ce m-am născut eu mi-au greşit numele în certificatul de naştere. Nimeni nu şi-a dat seama, doar în momentul când am fost să mă înscriu la şcoala profesională, devenisem Sănmărtean. Apoi cei din presă i-au transformat și mai mult numele fiului meu. Probabil Sânmărtean era mai uşor de pronunţat! Voiam să devenim cum era în origini în acte, Sămărtean, dar am renunţat!”, spune tatăl fotbalistului, Iulian.

Citește mai multe despre lucian sânmărtean pe Libertatea.