În vârstă de doar 20 de ani, marele campion român pare că este celebru de o viață întreagă, deoarece el și-a început cariera de înotător profesionist încă de mic. Primele medalii internaționale le-a câștigat în anul 2019, la Festivalul Olimpic al Tineretului European, acolo unde a pus mâna pe aur la 100 de metri liber și pe argint la probele de 50 de metri liber și 200 de metri liber.

E unul dintre cei mai mari înotători din lume

Cu aproape 20 de medalii câștigate la juniori, David Popovici s-a făcut remarcat și când a trecut la seniori, acolo unde a câștigat aurul la Campionatele Europene și Mondiale, dar a reușit să ajungă și campion olimpic!

Înotătorul român a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, la proba de 200 de metri liber. La aceeași competiție mondială, David Popovici a obținut și bronzul, la proba de 100 de metri liber.

Recent, David Popovici a fost invitat în podcastul pe care comediantul Micutzu îl are pe YouTube. Iar acolo marele campion a dezvăluit un secret pe care puțină lume îl știa despre el.

După cum a afirmat David Popovici, înainte să ajungă înotător profesionist și era doar un copil, se uita la toate cursele lui Michael Phelps, care era idolul său. Deoarece înotătorul concura pentru SUA, și românul nostru visa să poarte steagul Statelor Unite pe umeri la un moment dat.

Însă, în momentul în care a crescut și s-a maturizat, David Popovici a realizat că poate concura pentru România, iar acest lucru l-a făcut foarte mândru!

Voia să înoate pentru SUA

„Reprezint, nu știu, țara, numele. Și da, mă simt mândru de multe ori când fac asta. E ceva la care am visat. Când eram mic îl urmăream pe Michael Phelps foarte mult. Îmi plăcea atât de mult, încât visam să fiu colegul lui. Și, Statele Unite fiind o superputere în multe sporturi, dar mai ales în înot, îmi doream să reprezint și eu SUA. Aveam o cască de înot cu drapelul lor. În fiecare dimineață porneam televizorul sau îl rugam pe tata să conecteze laptopul, ne uitam la toate cursele lui Phelps.

După ce am crescut și am văzut că pot să fac asta, dar pot să o fac pentru țara mea, atunci mi-am dorit din ce în ce mai mult. Și la Jocuri, când am urcat pe primul loc și am văzut că, în loc de drapelul SUA, care era mereu, era drapelul nostru, m-am simțit mândru”, a spus David Popovici la M.C.N. Podcast.

