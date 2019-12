De Dan Udrea,

România a disputat ieri al treilea meci în grupa C la Campionatul Mondial găzduit de Japonia. Contra Kazahstanului, una dintre naționalele modeste, fără pretenții, începutul a fost bun, însă continuarea a mers din ce în ce mai rău. Ryde a decis s-o lase pe Cristina Neagu pe bancă, mizând pe celelalte, inclusiv pe debutantele de la această ediție. Până la urmă, a fost o victorie gâfâită, cu sufletul la gură. Urmează azi dimineață, de la ora 08:00, un adversar mult mai dificil, Muntenegru. Ce crede Ryde despre aceste două partide, trecut și viitor.

Libertatea: Domnule Ryde, o victorie chinuitoare…

Tomas Ryde: Eu sunt mulţumit. Este foarte bine că am câştigat, chiar dacă nu am făcut un joc bun. În repriza secundă, Kazahstan s-a apărat bine, noi n-am mai reuşit să aruncăm de la 9 metri şi din acest motiv finalul a fost extrem de complicat. Am vrut să odihnesc unele jucătoare fiindcă meciul cu Muntenegru e la mai puţin de 24 de ore. Deci nu puteam să mă abat de la această strategie fiindcă la un Mondial, unde totul este intens, orice detaliu contează.

În afara Cristinei aţi folosit toate jucătoarele!

Planul era ca toată lumea să joace, să ne folosim energia într-un mod bun fiindcă suntem conştienţi ce bătălie ne aşteaptă cu Muntenegru. Apoi, planul prevedea că trebuie să o protejăm sută la sută pe Neagu. În startul meciului a avut ceva probleme şi Perianu şi a trebuit să o punem şi pe ea pe bancă. Dache şi Zamfirescu au avut dificultăți la combinaţii, era normal, n-au jocuri împreună. Totuşi, ne-am creat situaţii, dar am irosit aruncările, asta este o parte la care trebuie să mai lucrăm.

Cum anticipaţi meciul cu Muntenegru?

Cu gânduri pozitive. E un fel de Buducnost – CSM, chiar se anunţă un meci mare, va fi foarte interesant. Aţi văzut şi la Muntenegru – Ungaria, ce nivel bun, ce echilibru! Contează că am avut o zi de recuperare, plus acest joc în care am pus-o deoparte pe Neagu.

Ce credeţi că va fi decisiv în acest joc?

Modul în care Muntenegru joacă este la fel cum evolua Buducnost când era Neagu acolo. Adversarele folosesc foarte, foarte mult extremele, le ştim ce pot. Apoi, am utilizat-o astăzi pe Diana Ciucă fiindcă la acest Mondial am fost penalizaţi cu foarte multe aruncări de la 7 metri, iar ea este cel mai bun portar din campionatul intern la astfel de momente, are cel mai bun procentaj. V-am spus, micile detalii fac diferenţa la un turneu final!

Dacă e ceva ce mă impresionează în mod deosebit la Muntenegru şi evident că mă și îngrijorează e viteza de joc pe care o are Tomas Ryde:

Portărița Diana Ciucă: „Nu sunt mulţumită, trebuia să nu primesc niciun gol!”

„Am fost foarte emoţionată, nu mă aşteptam să intru din start, dar înseamnă că le-am inspirat încredere antrenorilor dacă m-au băgat”, a fost prima reacţie a Dianei Ciucă, jucătoarea pe care Ryde a folosit-o pentru prima dată între buturi, deşi are doar 19 ani. „Sunt genul de jucătoare care preia provocările şi știe să profite de ele. Pentru mine, dacă un antrenor îmi arată încredere nu înseamnă presiune sub nicio formă, înseamnă o motivaţie să reuşesc să fac lucruri bune. Iar atunci când mă introduce să joc e o provocare”, a mai spus goalkeeper-ul de la SCM Rm. Vâlcea.

Spania 3 3 0 0 89-61 6 Muntenegru 3 3 0 0 84-70 6 România 3 2 0 1 67-75 4 Ungaria 3 1 0 2 88-69 2 Senegal 3 0 0 3 69-87 0

