Râde, dar nu mai e râsul lui! Torje pleacă de la Dinamo. ”Nu a venit pentru play-out”

Gabi Torje pleacă de la Dinamo în vară, când îi expiră contractul. ”Nu a venit pentru play-out”, a declarat impresarul fotbalistului, Cristea Opria, pentru fanatik.ro.

”Vă daţi seama că Torje este foarte afectat. El nu a venit la Dinamo să se bată acum pentru play-out, a venit la Dinamo să se bată pentru primele locuri. S-a întors pentru că îi era dor de meciurile cu Steaua, dar dorea să ajute echipa să se califice în play-off.

Nu se mai pune sub nici o formă problema ca Torje să rămână la Dinamo! El mai are un an de contract cu ruşii şi o să vadă de la vară ce o să se întâmple. Ori o să fie vândut definitiv la altă echipă ori îşi găseşte un angajament tot sub formă de împrumut, dar este clar că la Dinamo nu o să mai rămână.

Torje are valoare să joace în străinătate. Aceste meciuri din Liga 1 lui Gabi i-au prins bine, dar este mare păcat că Dinamo nu s-a calificat în play-off.

Fotbalul românesc avea mare nevoie de această formaţie în play-off. De spectacolul din tribune nici nu mai are rost să amintesc. Este mare păcat de tot ce s-a întâmplat. Torje şi-a dorit din tot sufletul să ajute Dinamo să se lupte în play-off. Dar poate că Dinamo o să facă treabă bună în Cupa României, deşi vor avea un meci greu la Craiova”, a zis Opria pentru Fanatik.

