Torje și-a dat acordul să vină la Dinamo. Rivaldinho l-a desființat pe Miriuță: ”Nu înțelege nimic!”. La Dinamo apele s-au agitat în ultimele zile.

Doi dintre indezirabili, Rivaldinho și Fiilipe Nascimento au fost cedați bulgarilor de la Levsski Sofia. Dinamo a punctat și la capitolul „veniri”, convingându-l pe Gabi Torje să joace până-n vară.

Torje se află acum la București pentru a parafa contractul cu Dinamo, dar numai după ce rușii de la Akhmat Groznîi îi vor permite asta.

Dinamo îi va achita 10.000 de euro din salariul lunar, restul de 20.000 urmând a fi suportați tot de ruși. Torje așteaptă undă verde de la Groznîi.

Torje și-a dat acordul să vină la Dinamo. Rivaldinho l-a atacat pe Miriuță

Torje a mai fost dorit și de ACS Poli, dar jucătorul nu vrea să audă decât de Dinamo din România. Nepregătit și fără cartea verde, Torje nu e o soluție momentan.

Un alt jucător dorit de Dinamo este Laszlo Sepsi, de la FC Nurnberg.

Brazilianul Rivaldinho, abia plecat la Levski, l-a mitraliat pe antrenorul Vasile Miriuță.

„Nu a fost dificil să plec. Eu nu îmi doream să mai stau cu ei. Am rămas în Bucureşti ca să mă recuperez la o clinică particulară pentru că Dinamo nu are structura necesară pentru a face asta. Mi-am imaginat că o să se ajungă aici când am refuzat să mă transfer în Turcia. Recunosc că nici eu nu îmi mai doream să mai lucrez cu ei.

În plus, antrenorului nu îi plăceau jucătorii străini și de aceea nu am fost folosit mai des. Nu îi plăcea de mine pentru că eu nu vorbesc română, germană sau franceză, așa cum o fac ceilalţi atacanţi de la Dinamo. Însă am ajuns să joc destule meciuri într-un final, chiar dacă am fost accidentat. Am făcut toate acestea pentru a-mi ajuta echipa.

Eu mereu am avut parte de puţină încredere la Dinamo, în special cu Miriuţă. Eu dădeam gol şi în următorul meci eram ţinut pe banca de rezerve. Asta demonstrează că el nu înţelege nimic din fotbal! Poţi să îmi spui un atacant de la Dinamo care are mai multe goluri decât mine în acest sezon? Nu există niciunul”, a spus Rivaldinho pentru Fanatik.