Gabriel Torje, la Dinamo. Tratativele fotbalistului cu Alanyaspor au picat din cauza neînțelegerilor financiare. ”Torje a trecut testele medicale, dar transferul a căzut deoarece jucătorul nu a respectat acordul de principiu și a cerut bani în plus”, au scris turcii.

ACTUALIZARE, ora 22:30. Cristea Opria, impresarul lui Gabi Torje: ”A fost o discuție cu Dinamo, dar nu e nicio înțelegere. Gabi a venit la București pentru a pleca marți în Antalya, în cantonamentul celor de la Grozny. Eu vreau să-i conving pe ruși să-i dea acordul lui Torje pentru a juca în România. Am trei variante pentru el din România. Eu vreau să-l aduc să joace la Timișoara. Aici a început să joace fotbal. Găsim și noi 100.000 de euro să-i dăm salariu până la vară. Îi dau eu. Ce să facă la Dinamo? Cu ce vine mai mult Dinamo? Dinamo sigur va juca cu noi, în play-out. Gabi este pregătit să joace titular la orice din România. Are două kilograme mai puțin. Marți decidem. N-am discutat cu nimeni de la CFR Cluj. Poate să fie și Craiova”.

ACTUALIZARE, ora 20:02. Torje ar veni împrumut. Mijlocașul mai are contract până în vară cu Grozny. ”E bine venit. Îl aștept! Beau un pahar de vin roșu cu el după ce semnează”, a dat-o la întors Vasile Miriuță.

Inițial, antrenorul echipei Dinamo a părut surprins de informație. „Sigur, decizia e a conducerii, dar suntem acoperiți pe acel post. În momentul asta, indiferent ce jucător vine la Dinamo nu are postul de titular asigurat. Gabi este un fotbalist valoros, dar dacă vine la Dinamo trebuie să accepte concurența. Nu știu cât de pregătit este.

Eu am plecat cu o echipa în cantonament. Acum ar trebui să schimb ceva în cinci zile, după ce o lună am lucrat altceva, și am patru meciuri de foc. Ce ar însemna, să îl scot pe Hanca? A făcut niște jocuri extraordinare”, a spus, dezorientat, Miriuță la Digi Sport.

Deocamdată, conducerea nu m-a anunțat nimic. Înseamnă că nu este nimic clar. Marți voi afla mai multe”, a declarat Vasile Miriuță, la Digi Sport.

Gabriel Torje, 28 de ani, a rămas fără echipă după ce și-a reziliat contractul cu Karabukspor.

Discuții cu Laszlo Sepsi

Miriuță a dezvăluit că îl dorește pe Laszlo Sepsi (30 de ani), fundaș stânga de la Nurnberg, în locul lui Steliano Filip, plecat la Hajduk Split. ”L-am sunat, am vorbit cu el. I-am spus că-l vreau. Mai are contract până în vară. În câteva zile îmi dă un răspuns. Dacă își rezolvă problemele, vine”.

Dinamo se află pe locul 7 în Liga 1 și are obiectiv calificarea în play-off (1-6). În ultimele patru etape din sezonul regular, Dinamo are un program greu: CS U Craiova (acasă), Chiajna (deplasare), FCSB (acasă) și Astra Giurgiu (deplasare).