Tragerea la sorți pentru optimile de finală ale UEFA Champions League a avut loc astăzi, 27 februarie 2026, la ora 13.00, în Nyon, Elveția.

Iată tabloul complet al meciurilor din optimi:

Leverkusen – Arsenal

Atalanta – Bayern Munchen

Atletico Madrid – Tottenham

Galatasaray – Liverpool

Newcastle – Barcelona

PSG – Chelsea

Bodo/Glimt – Sporting Lisabona

Real Madrid – Manchester City

Calendarul fazelor eliminatorii:

Optimile de finală: 10/11 și 17/18 martie

Sferturile de finală: 7/8 și 14/15 aprilie

Semifinalele: 28/29 aprilie și 5/6 mai

Finala: 30 mai, Budapesta

Primele opt clasate în faza grupelor, printre care Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool și Tottenham, vor beneficia de avantajul returului pe teren propriu în optimi. Același avantaj se aplică și pentru sferturile și semifinalele competiției, dacă echipele respective se califică. Finala va avea loc pe 30 mai, pe Puskás Aréna din Budapesta.

