Tragerea la sorți pentru optimile de finală ale UEFA Champions League a avut loc astăzi, 27 februarie 2026, la ora 13.00, în Nyon, Elveția.
Iată tabloul complet al meciurilor din optimi:
- Leverkusen – Arsenal
- Atalanta – Bayern Munchen
- Atletico Madrid – Tottenham
- Galatasaray – Liverpool
- Newcastle – Barcelona
- PSG – Chelsea
- Bodo/Glimt – Sporting Lisabona
- Real Madrid – Manchester City
Calendarul fazelor eliminatorii:
- Optimile de finală: 10/11 și 17/18 martie
- Sferturile de finală: 7/8 și 14/15 aprilie
- Semifinalele: 28/29 aprilie și 5/6 mai
- Finala: 30 mai, Budapesta
Primele opt clasate în faza grupelor, printre care Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool și Tottenham, vor beneficia de avantajul returului pe teren propriu în optimi. Același avantaj se aplică și pentru sferturile și semifinalele competiției, dacă echipele respective se califică. Finala va avea loc pe 30 mai, pe Puskás Aréna din Budapesta.
