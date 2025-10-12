Toți participanții sunt obligați să urmeze indicațiile personalului de ordine, să prezinte documentele de acces, să se supună controlului corporal și să ocupe locul indicat pe bilet. De asemenea, bagajele mari sunt interzise.

Obiectele interzise includ materiale cu conținut politic sau obscen, obiecte periculoase, aparatură profesională foto/video, umbrele, vuvuzele, portavoci, dispozitive LASER și haine care maschează identitatea. Comportamentele nepermise includ consumul de alcool sau droguri, fumatul în tribune (cu excepția zonelor special amenajate), scandările discriminatorii, violența, distrugerea infrastructurii și blocarea căilor de acces.

Sunt permise doar drapele naționale pe suport flexibil și bannere identitare de dimensiuni limitate, iar coregrafiile pregătite de suporteri trebuie aprobate de FRF. Arena Fanilor se deschide la ora 18:00, accesul fiind permis exclusiv pe baza biletului și prin aplicația Bilete FRF. Pentru evitarea aglomerației, FRF recomandă un program de sosire pe intervale orare, în funcție de tribune și tipul biletului.

Accesul minorilor se face doar cu bilet valid, iar copiii sub 14 ani trebuie să fie însoțiți de un adult. Biletele cumpărate online necesită prezentarea în aplicația oficială, în timp ce biletele achiziționate la case permit accesul direct fără aplicație. Casele de bilete rămân deschise până la ora 22:15.

După meci, parcarea va fi eliberată doar după defluirea completă a spectatorilor, iar deplasarea autovehiculelor poate întârzia cu 15–20 de minute.

Pentru meciul România-Austria, care va avea loc diseară, pe Arena Naţională, la ora 21:45, programul autobuzelor, troleibuzelor și tramvaielor va fi prelungit până la ora 01:00.

