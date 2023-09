Într-o competiție care nu a fost preluată de niciun post TV din țară, voleibaliștii tricolori fac senzație. Ei au acces, după 40 de ani, în sferturile de finală ale unui European masculin de volei.

„Am învins campioana olimpică, am bătut Turcia, am trecut de Grecia! De ce nu am putea învinge și Croația?”, scria pagina de Facebook a FR de Volei înainte de joc.

Și românii au început ca din tun, 2-0 la seturi pe tabelă. Croații n-au cedat, au făcut 2-1.

În setul al patrulea, am avut minge de meci, la 24-23, însă am ratat-o și scorul a devenit egal, 2-2.

Însă tot tricolorii au avut nervi mai tari, adjudecându-și tiebreak-ul.

Punctul decisiv din setul al doilea:

Punctul decisiv din setul primul set:

Campionatul European are loc în Israel, Italia, Bulgaria, Macedonia de Nord (28 august-16 septembrie).

România s-a clasat pe locul 21 la precedenta ediţie a Campionatului European la care a participat, în 2019.

Palmaresul tricolorilor cuprinde un titlu european în 1963, două medalii de argint (1955, 1958) şi două de bronz (1971, 1977).

Rezultatele tricolorilor în grupa D, la EuroVolley 2023

30 august: România-Portugalia 0-3

31 august: România-Israel 2-3

1 septembrie: România-Turcia 3-2

3 septembrie: România-Grecia 3-1

4 septembrie; România-Franța 3-1

Lotul României pentru Campionatul European

Libero : Sergio Diaconescu (SCM U Craiova), Karol Kosinski (Rapid București)

: Sergio Diaconescu (SCM U Craiova), Karol Kosinski (Rapid București) Extreme: Mircea Peța (Steaua București), Daniel Chițigoi (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Polonia), Adrian Aciobăniței (Skra Bełchatów, Polonia), Marian Bala (Arcada Galați)

Mircea Peța (Steaua București), Daniel Chițigoi (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Polonia), Adrian Aciobăniței (Skra Bełchatów, Polonia), Marian Bala (Arcada Galați) Coordonatori : Filip Constantin (Rapid București), Claudiu Dumitru (Steaua București)

: Filip Constantin (Rapid București), Claudiu Dumitru (Steaua București) Centri: Bela Bartha (Dinamo București), Andrei Butnaru (Arcada Galați), Robert Călin (SCM U Craiova), Ștefan Lupu (Corona Brașov)

Bela Bartha (Dinamo București), Andrei Butnaru (Arcada Galați), Robert Călin (SCM U Craiova), Ștefan Lupu (Corona Brașov) Opus: Rareș Bălean (Dinamo București), Alexandru Rață (Tectum Achel, Belgia)

Rareș Bălean (Dinamo București), Alexandru Rață (Tectum Achel, Belgia) Staff: Sergiu Stancu – antrenor principal, Răzvan Parpală – antrenor secund

Foto: cev.eu

