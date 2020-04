De Viorel Tudorache,

Bărbatul a stat internat în spital aproape o lună și jumătate, iar în ultimele trei săptămâni a fost în comă.

”L-am cunoscut pe Gie, era responsabil cu copiii de mingi la meciurile echipei de senori. A fost foarte îndrăgit de toată lumea din club și de suporteri”, a spus Loți Boloni, 67 de ani, pentru Libertatea.

Gie Hontele, 69 de ani FOTO: Royal Antwerp

Loți a început antrenamentele

Loți Boloni a ieșit săptămâna aceasta din izolare și a condus primele antrenamente în grupuri restrânse de jucători. În Belgia restricțiile s-au mai relaxat.

”Chiar dacă jucătorii trebuie să păstreze distanța între ei, am făcut niște antrenamente bune. Mi-a plăcut că jucătorii s-au implicat. Nu știu însă dacă se va mai relua campionatul”, a precizat antrenorul român, care a calificat-o pe Royal Antwerp în finala Cupei Belgiei, ce ar fi trebuit să o dispute pe 22 martie, cu Club Brugge.

Când este acasă, Loți lucrează la cartea autobiografică, vorbește la telefon cu familia și își face timp și mai dă câte o tură de alergare pe aleile complexului în care locuiește.

Gisterenavond vernamen we als club het verschrikkelijke nieuws over Gie Hontelé. Gie was jarenlang jeugddélégué en vrijwilliger van RAFC. Hij werd dan ook meer deleGIE genoemd. Daarbovenop was hij de verantwoordelijke van onze ballenjongens en grootste supporter van The Great Old! Gie had een ongeziene passie voor RAFC, maar was bovenal een prachtig persoon met een Rood-Wit hart op de juiste plaats. Gie was geliefd door iedereen. Hij was een steun en toeverlaat voor elke jeugdspeler, ouder of trainer. De Rood-Witte familie gaat je niet enkel missen als vrijwilliger in onze community, maar nog meer als vriend. Gie was Antwerp, en Anwerp was Gie! Wij wensen de familie en vrienden van Gie veel sterkte in deze moeilijke tijd! OneRedFamily, meer dan ooit! ❤️

