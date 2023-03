Cei de la Al Nasr s-au bucurat pentru golul egalizator, realizat chiar în minutul 90, dar gazdele au protestat vehement, susţinând că a fost un henţ înainte de reușită.

După ce a urmărit un timp faza pe telefonul mobil, împrumutat de la un spectator, arbitrul Mohamed Farouk a decis să anuleze golul.

A referee ruled out a late goal after using a mobile phone to review an incident during a match in Egypt on Friday. With VAR not operated in second-tier games, referee Mohamed Farouk used the phone of a crowd member during the match between Suez and Al-Nasr. #Football pic.twitter.com/7rk7uwCmAa