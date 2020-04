De Cristian Otopeanu,

Pilotul echipei Chip Ganassi Racing (NASCAR) concura pe un simulator iRacing, când a pierdut comunicarea realizată prin căşti. În timp ce verifica microfonul, Larson a fost auzit spunând: “Nu mă poți auzi? Hey, negro!”.

Pentru aceste cuvinte, Larson a fost suspendat iniţial de echipa sa, care a catalogat cuvintele pilotului său drept “ofensatoare și inacceptabile”, a informat USA Today.

De asemenea, tânărul de 27 de ani a primit ordin să participe la antrenamente de sensibilitate.

Pilotul şi-a cerut scuze pentru acest incident. “Vreau doar să spun că îmi pare rău. Am făcut o greșeală și am spus cuvântul care nu ar trebui să fie niciodată spus. Nu există nici o scuză pentru asta. Nu am fost crescut așa”, a explicat Larson.

“Îmi pare foarte rău pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru partenerii mei, pentru comunitatea NASCAR. Și mai ales pentru comunitatea afro-americană. Înţeleg că răul făcut nu mai poate fi, probabil, reparat”, a mai afirmat pilotul de 27 de ani.

