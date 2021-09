Suspendarea pentru următorii 10 ani a fost dată după ce Fethi Nourine s-a retras de la Jocurile Olimpice după tragerea la sorţi care a arătat că era posibil să înfrunte un israelian.

La 23 iulie, Fethi Nourine a decis să se retragă din competiţie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, pentru a nu fi nevoit să înfrunte un adversar israelian pe partea sa de tablou.

La Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, Fethi Nourine (-73 kg) urma să-l aibă ca adversar mai întâi pe sudanezul Mohames Abdalrasool, iar apoi, în caz de victorie, pe israelianul Tohar Butbul.

„Am fost şocat când am văzut că tragerea la sorţi mă opunea unui judoka de ‘entitate sionistă. Nu mă aşteptam, însă nu am ezitat să iau decizia de a mă retrage. Am luat decizia împreună cu antrenorul meu şi sunt mândru. Mă bucur că am înfuriat ‘entitatea sionistă şi că am primit mesaje de susţinere din lumea arabă”, a spus atunci Fethi Nourine.

„Această decizie mă onorează şi onorează statul algerian, pentru că preşedintele Abdelmadjid Tebboune a declarat că nu binecuvântăm normalizarea (relaţiei cu Israel) şi că susţinem cauza palestiniană”, a mai spus atunci Fethi Nourine.

Nu este prima dată când Nourine se retrage dintr-o competiţie din această cauză. El a procedat la fel şi la Mondialele din 2019.

FOTO: Fethi Nourine – Facebook

