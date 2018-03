Un stadion nou se va construi într-un oraș din România care n-are echipă în primele trei ligi! Inaugurarea altei arene noi din România se amână.

Fotbalul românesc este „mort și îngropat”, echipele de tradiție au dispărut aproape fără urmă, dar stadioane noi se construiesc în orașe unde nu mai există fotbalul de nivelul primelor trei ligi.

După proiectele „de partid” privind arenele de la Alexandria și Turnu Măgurele, în alt oraș din țară se dorește construirea unui stadion nou.

Un stadion nou se va construi într-un oraș din România. La Slatina se ridică o arenă nouă, cea de la Târgu Jiu nu se știe când va fi gata

Compania Națională de Investiții a demarat procedurile privind aprobările pentru un nou stadion la Slatina. Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt, a anunțat că: „Așa cum s-a întâmplat cu Stadionul «Ion Oblemenco» de la Craiova, mai întâi va fi demolată actuala arenă, în locul ei urmând să fie construit un imobil modern”.

În timp ce slătinenii visează la propriul „OZN”, la Târgu Jiu, unde noua arenă e aproape gata, s-a mutat iar termenul de predare și nu se știe când va fi inaugurat.

Marcel Romanescu, primarul din Târgu Jiu, a spus la un post de radio că stadionul ar putea fi gata abia în septembrie. Acum câteva luni, oficialităţile susţineau că vor obţine fondurile în martie, iar stadionul va fi gata în iunie-iulie.

Deocamdată se fac demersuri pentru aprobarea sumelor necesare amenajării părţii exterioare şi a conectării la utilităţi, lucrări care din motive greu de înţeles nu au fost prinse în proiectul iniţial.

„Compania Naţională de Investiţii a aprobat suma de 8 milioane de lei pentru amenajarea exterioară. Am avut o întâlnire cu domnul ministru Stănescu, am discutat. Urmează ca în perioada următoare să se treacă şi de Ministerul Dezvoltării şi să se aprobe suma de care avem nevoie. Am înţeles că se vor implica şi parlamentarii”, a spus Romanescu la Radio Infinit.