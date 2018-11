Simona Halep a fost desenată de un tânăr de 19 ani. „Sper să-ți placă”

'Campioana, Simona Halep/Sper să-ți placă noul meu desen', a scris Vlad Şerbănescu pe twitter în dreptul portretului realizat celei mai în vogă sportive din România.

Portretele desenate de Vlad Şerbănescu, alias 'vladyartt', au ajuns cunoscute pe reţelele sociale, după un mic scandal declanșat de o schiță care o înfățișa pe cântăreaţa şi actriţa americană Demi Lovato.

La sfârşitul lunii septembrie 2016, vedetă din show-biz-ul american a criticat un desen al tânărului artist din Sebeş care o înfăţişează în corpul unei sirene. Desenul realizat de 'vladyart' a ajuns să fie promovat pe mai multe site-uri mondene din SUA, care au reacţionat la comentariul postat de cântăreaţă: „Este superb, dar corpul meu nu arată aşa”.

Vladi nu s-a lăsat intimidat și i-a răspuns artistei: „Dacă ţi-am făcut talia mai subţire şi sânii mai mari a fost pentru a accentua faptul că am desenat o sirenă, o creatură mitologică, asta nu înseamnă că am spus că ar trebui să arăţi aşa. Aşa îmi imaginez eu sirenele. Am lucrat foarte mult la acest desen şi am fost mândru de el, dar acum nu mai sunt”.

Demi Lovato, 26 de ani, a trecut printr-o perioadă foarte dificilă vara aceasta, fiind la un pas de moarte după o supradoză de droguri. Cântăreața a fost internată într-o clinică de dezintoxicare, iar tratamentul și-a pus amprenta pe silueta ei.

„Vladyartt”, care are peste 197.000 de urmăritori pe Instagram, a realizat primul portret la 14 ani: „Am desenat-o pe Rihana. Îmi amintesc că eram foarte mândru de desenul acela. Acum când mă uit în spate arată groaznic'.

Vlad Ștefănescu este student la Facultatea de Design grafic din Timișoara.