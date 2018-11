Paul s-a apucat de sală de nevoie: „Eram cel mai gras dintre băieții de la facultate. Am avut burtă de bere”

Invitați la „Interviurile Libertatea”, cei doi tineri actori ne-au dezvăluit din secretele lor în ceea ce privește aspectul fizic. Culmea este că amândoi au devenit dependenți de sport și au grijă la alimentație după ce s-au uitat în oglindă și nu le-a plăcut ce-au văzut!

„Eram cel mai gras dintre băieții de la facultate. Măi oameni buni. Eu am avut doi ani… Am fost slab toată viața până am intrat la facultate, când nu-mi mai găteam singur și am început să mănânc anapoda și m-am îngrășat. Doi ani mi-a fost foarte rușine să îmi dau tricoul jos. Chiar am avut burtă de bere. M-am conștientizat, nu mi-a plăcut de mine, aveam o altă imagine în capul meu și am început să alerg, după care am intrat în telenovela «Îngeri pierduți» și am fost obligat să merg la sală. De atunci, de 6 ani, este un stil de viață”, ne-a povestit Paul Diaconescu, actorul român care a jucat un rol important în Brexit.

Colega lui trebuie să facă mișcare, ca să contrabalanseze meniul bogat: „Aida mănâncă mult, dar aleargă zilnic între 6 și 12 km”

Pe de altă parte, Aida Economu, care nu de mult ne-a povestit că a crescut într-o cârciumă, nu a lăsat să se ajungă în punctul în care să nu-i mai placă de felul în care arată, căci, de la 18 ani, de cum a simțit că este organismul ei se schimbă și începe să ia proporții, a luat atitudine. Faptul că nu poate renunța la tentațiile dulci și că îi place să mănânce aproape orice a determinat-o pe interpreta Alinei din serialul de comedie „Triplusec”, difuzat în fiecare joi la PRO TV, să se apuce de jogging.

„Aida mănâncă. Chiar mănâncă mult, dar Aida aleargă de aproape 14 ani, în fiecare zi, între 6 și 12 kilometri. În primii doi ani, când m-am apucat, la 18 ani adică, făceam toată plaja din Mamaia, 6 kilometri dus-întors. Alergam în extrasezon, în plin sezon alergam pe plajă foarte rar. Eu alerg ca să am picioarele subțiri”, ne-a mărturisit Aida.

Foto: Sorin Cioponea

