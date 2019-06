Unde se joacă semifinalele Euro 2019 de tineret

Pentru a se califica în penultimul act al competiției, tricolorii lui Mirel Rădoi trebuie să nu piardă meciul cu Franța U21 din această seară la mai mult de două goluri.

Victoria sau egalul ar însemna locul 1 în grupa C, iar cu o înfrângere la cel mult două goluri România U21 ar intra în ”careul de ași” ca cel mai bun loc 2.

România este liderul grupei C, cu 6 puncte, golaveraj 8-3.

Clasamentul locurilor 2 arată astfel:

Italia 6 puncte (6-3) Danemarca 6 puncte (6-4) Franța 6 puncte (3-1) / un joc mai puțin.

Semifinalele se dispută joi, 27 iunie. UEFA va stabilii după meciurile din această seară care semifinală se va disputa la Bologna și care la Reggio Emilia.

Semifinala 1 sau 2 (Bologna, 19:00)

Semifinala 1 sau 2 (Reggio Emilia, 22:00)

Semifinala 1: Spania v locul 2 C (Franța/România) sau locul 1 C (România/Franța)

Semifinala 2: Germania v Italia sau locul 1 C (România/Franța)

Finala se va disputa duminică, 30 iunie, la Udine, de la ora 21:45.

