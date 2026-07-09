Partida a fost marcată de numeroase ocazii, dar niciuna dintre echipe nu a reușit să marcheze. În minutul 8, Shaparenko l-a testat pe portarul Neofytos, care a reținut mingea. Tot Shaparenko a creat o ocazie pentru Voloshyn, dar acesta a șutat pe lângă poartă în minutul 19. Universitatea Cluj a replicat abia în minutul 37, când Mendy a scăpat singur cu portarul advers, fără însă să finalizeze.

Portarul Neofytos a fost decisiv în mai multe rânduri, oprind mingile trimise de Buialskyi și Ponomarenko în minutele 67 și 68. Dinamo Kiev a fost aproape de gol în minutul 80, când Shaparenko a trimis mingea în bara transversală. Partida a fost întreruptă timp de opt minute în minutul 85, după ce o parte din nocturnă s-a stins. La reluare, cele două echipe nu au mai forțat, iar scorul a rămas neschimbat.

DINAMO KIEV: Neshcheret – Kedziora, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak – Pikhalyonok (Buialskyi 61), Brazhko, Shaparenko – Voloshyn (Ogundana 90+2), Ponomarenko, Redushko. ANTRENOR: Igor Kostiuk

U CLUJ: Neofytos – Stanojev, I. Cristea, Coubiş, Chipciu – Codrea, Drammeh (Pedro Pinho 84) – M. Ştefănescu, Bic, O. Mendy (A. Friday 65) – Macalou (Alibek Aliev 74). ANTRENOR: Cristiano Bergodi

Cartonaşe galbene: – / Drammeh 72

Arbitru: Joonas Jaanovits (Estonia)