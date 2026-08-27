Dominare totală a oltenilor, dar fără inspirație la finalizare

Universitatea Craiova a controlat autoritar prima repriză a manșei retur cu Ararat-Armenia, desfășurată la Erevan, însă ocaziile numeroase nu s-au concretizat pe tabelă. Elevii lui Coelho au asediat poarta apărată de Bravim, Cicâldău ieșind în evidență în minutul 21 cu un lob spectaculos respins greu de sub bară, potrivit GSP.ro.

Baiaram și Bancu au ratat șanse uriașe în minutele 27 și 30, în timp ce apărarea gazdelor părea copleșită de atacurile campioanei României. Deși la pauză scorul a rămas 0-0, statistica și jocul indicau o superioritate clară a craiovenilor, care au continuat să rateze și în actul secund prin Mora sau Teles, cel din urmă irosind o șansă rarisimă singur cu portarul advers în minutul 82.

Dramatism total la ultima fază: Popescu a apărat de două ori la rând lovitura de la 11 m

Ceea ce părea a fi un meci care se îndreaptă spre prelungiri s-a transformat într-un coșmar pentru olteni în minutele de prelungire. În minutul 90+3, Mora și-a faultat un adversar în propriul careu, iar arbitrul a dictat penalty pentru Ararat-Armenia. Eroul de moment al Craiovei, portarul Laurențiu Popescu, a reușit să apere execuția lui Lima, însă bucuria a fost de scurtă durată. Arbitrul a decis repetarea loviturii de la 11 metri deoarece Romanchuck a pătruns în suprafața de pedeapsă înainte de execuție, respingând mingea în corner.

La a doua încercare, dramatismul a atins cote maxime. În minutul 90+8, Lima a șutat din nou de la punctul cu var, Laurențiu Popescu a parat din nou spectaculos, însă mingea a fost respinsă în față. Același Lima a fost pe fază și a reluat în plasă din a doua încercare, stabilind scorul final la 1-0 pentru Ararat-Armenia.

În urma acestui rezultat (după 1-1 în tur), Universitatea Craiova ratează dramatic calificarea în grupele Europa League. Totuși, parcursul european al oltenilor nu se încheie aici, echipa având asigurată prezența în faza grupelor Conference League.

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