Meciul a început sub semnul emoțiilor pentru olteni, oaspeții deschizând scorul rapid, în minutul 4, prin Gasc. Cu sprijinul celor peste 22.000 de spectatori prezenți în tribune, echipa antrenată de Filipe Coelho a restabilit egalitatea chiar înainte de pauză, prin Nsimba, care a transformat cu siguranță un penalty în minutul 43.

Golul decisiv a purtat semnătura lui Carlos Mora în minutul 62, când costaricanul a marcat printr-un șut superb de la 25 de metri.

Prin această reușită, alb-albaștrii și-au asigurat garantat prezența în faza principală a unei competiții europene, având deja biletele amanetate pentru grupele Conference League, chiar și în cazul unei eventuale înfrângeri în faza următoare.

Pentru un loc pe tabloul principal din Europa League, Universitatea Craiova va înfrunta în duelul decisiv din play-off formația Ararat Armenia.

Cele două echipe:

Craiova: L. Popescu – A. Rus, Romanchuk, Screciu – Mora, Anzor, Cicâldău, Bancu – D. Matei, Nsimba, Baiaram

Rezerve: A. Maxim, Sava, A. Crețu, T. Băluță, Al Hamlawi, Etim, M. Rădulescu, Tavares, Teles, Stevanovic, Băscenau

Antrenor: Filipe Coelho

KuPS: Kreidl – Puukko, Magassa, Nuhu, Hamalaien – Gasc, Touray – Jyry, Pennanen, Armah – Moreno

Rezerve: Riihimaki, Silen, Heiskanen, Savolainen, Engvall, Kujasalo, Heinonen, Parzyszek, Lutumba, Antwi, Araujo

Antrenor: Miika Nuutinen

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