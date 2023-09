„Doi au fost în Ploiești, unul în Plopeni. Unul dintre ei a fost fotbalist în Divizia B, căpitan la Metalul Plopeni. Eu n-am avut talent prea mare la fotbal. Cochetam cu fotbalul la Gloria Buzău, iar după ce-am terminat Liceul Economic am plecat la Politehnică în București, la Electrotehnică”, începe povestea lui Argăseală.

Ajuns în Capitală, „aici m-am întâlnit cu câțiva foști fotbaliști care mi-au zis că se face Școala de Arbitri”. A făcut-o din 1976 și a ajuns până la nivel internațional. În 2000 a terminat activitatea. 24 de ani de activitate atât internă, dar și internațională, fiind arbitru asistent alături de nume mari ale vremii.

„Botezul”, la un meci din Divizia C

„Am fost arbitru și de centru, inclusiv în Divizia A, dar după a venit discuția să optăm. Am ales să fiu de linie și am prins toate derby-urile din România: Rapid-Dinamo, Dinamo-Steaua, Steaua-Rapid”, spune Argăseală în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

Vasile Avram, Sandu Crișan și Valeriu Argăseală. FOTO: GSP.RO

Acesta își amintește de-o poveste amuzant acum, dar terifiantă în momentul producerii ei. „E o vorbă la arbitri: «Dacă n-ai făcut botezul în adevăratul sens al cuvântului, nu o să ajungi niciodată arbitru». Am fost la un meci, Tehnometal cu Buftea, în Divizia C. Un jucător a intrat foarte dur, i-am dat cartonașul roșu și mi-a dat un cap în gură”, poveste actualul președinte al liderului Ligii 1.

Angajat la Întreprinderea de reparații auto

„Ca arbitru făceam antrenamente de trei ori pe săptămână, dar acum pretențiile au crescut, baremurile au crescut. La un barem de arbitru de astăzi îți poți permite să nu mai ai un alt serviciu, să poți să te pregătești zilnic, să te vitaminizezi. Pe vremea noastră lucrai, iar eu am fost la Întreprinderea de reparații auto”, spune acesta.

Care precizează că „arbitrajul de astăzi este mai bun pentru că numărul de greșeli s-a redus. Tehnologia a intervenit și se corectează, dar este și perioada de inerție. Arbitrajul s-a îmbunătățit, dar mai sunt greșeli punctuale”.

Care e relația cu Gigi Becali

Din 2003 în organigrama celor de la FCSB, Valeriu Argăseală a mai dezvăluit în cadrul emisiunii relația pe care o are cu patronul echipei, Gigi Becali.

„Cine nu-l cunoaște spune că e greu. Cu domnul Becali se poate lucra foarte ușor, este un om foarte bine intenționat. Pricepe foarte repede ce vrei să spui. De obicei relația a fost, nu încordată, dar păstram eu o distanță la început, când nu-l cunoșteam foarte bine și cu personalitatea sa mă făcea să fiu mai închis. Mai târziu, când am văzut ce suflet are, m-am deschis și-am putut să comunic foarte bine. E adevărat că mai are și momente când se supără”, a mai dezvăluit Argăseală.

