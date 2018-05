Lupta pentru evitarea retrogradării din Liga 1 se duce și cu „arme convenționale”, dar și cu practici vechi de când există acest sport. Suporterii celor de la FC Botoșani au luat foc la finalul meciului cu Chiajna, când oaspeții, deși au jucat tot meciul în zece oameni, au învins cu 1-0.

„Mercenarilor, vânzătorilor!”, li s-a strigat jucătorilor care nici măcar nu s-au străduit să tragă un șut la poarta oaspeților.

Valeriu Iftime a luat foc după parodia de la Botoșani – Chiajna 0-1: „Trebuie să închidem porțile!”

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a luat foc după această parodie.

„Îmi este rușine de oameni. Dacă astăzi m-ar fi chemat Costel Enache, îmi rupeam carnetul de antrenor! La ce a făcut FC Botoșani astăzi, oricare dintre jucători, nu contează cum îi cheamă, trebuie să-și rupă carnetul!

Starea asta… am început meciul cu o anumită lejeritate, nu poți să faci fotbal. Astăzi este vinovat antrenorul. Când am luat bătaie la Dinamo și am făcut un meci frumos, l-am felicitat. După un așa meci ar trebui să închidem porțile. Aici nu se face fotbal, se face antifotbal. Nu scorul, nu rezultatul, ci atitudinea. Să nu dai un șut la poartă?!

Unii spun că meciul nu e jucat pe bune. Eu spun că a fost jucat pe foarte bune. Asemenea stare de nepuțință ca în seara asta este dublul rușinii de la Mediaș. Au dreptate să ne acuze toți. Ce să fac eu? Parcă nu merită niciun efort de a face fotbal în condițiile astea.

Parcă erau băuți, nici măcar la un amical nu am văzut așa ceva. Nu mai vorbesc ce s-a întâmplat la gol. La ce e bun fotbalul? Să plătesc niște salarii și să aflăm în treabă. Noi facem spectacol? Astăzi a fost spectacol fotbalistic? Mie îmi este rușine și îmi cer scuze de la spectatori”, a declarat Valeriu Iftime pentru btonline.ro.

CITEȘTE ȘI: